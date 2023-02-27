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「證明你媽是你媽」長春85歲婦困境掀熱議

中國新聞組／北京27日電
85歲老人手寫文件。（取材自新黃河）
85歲老人手寫文件。（取材自新黃河）

一名網友日前發視頻吐槽，已在廣州落戶的妹妹，把住在長春的85歲老母接過去同住，為方便以後生活，申請為辦理戶籍證明資料時，陷入證明「你媽是你媽」的困境，因派出所無法查到歷史檔案證明兩人是母女關係，沒法開具證明。事情曝光後熱引起議，老人兒子舒先生昨天說，已連夜解決了。

來源：YouTube

新黃河客戶端報導從24日媒體報導後，一直到25日晚，長春市公安局寬城區分局領導、戶籍科負責人和西三條派出所相關領導及工作人員做了大量細緻的工作，在25日晚上六、七點鐘，西三條街派出所已經開具能夠證明母親和妹妹母女關係的證明文件，放在一份密封檔案袋中，舒先生打算馬上就寄往廣州。舒先生透露，他當晚離開派出所時，工作人員正在恢復母親和妹妹的歷史戶籍信息。

據舒先生透露，從24日晚到25日，長春市公安局寬城區分局領導、戶籍科負責人和西三條派出所相關領導及工作人員連夜工作，在沒有通過他們家屬的情況下，展開了獨立調查核實工作，「去我們過去住的地方了解情況，最終找到了三四家原住戶能夠證明我們家庭關係的老鄰居。過程肯定非常困難，有些老鄰居我們也聯繫不到了，歷史太久遠，現在住的大部分是租戶，有的房主也換了好幾茬」。另外，工作人員也到舒先生及其他家庭成員工作的單位調取了相關檔案，補充完善了大量證明材料，「這些檔案我們個人是拿不到的，此前也問過工作單位。」舒先生表示。

「他們跑了好多好多地方，非常感謝相關部門領導的重視，利用周末時間幫我們解決了問題，也非常感謝媒體的關注」，舒先生表示，他在派出所等著取「母女關係證明」時，各級領導也不斷打電話到派出所詢問事情進展，最終事情有了一個圓滿的結果，在廣州的母親得知消息後也非常開心，讓舒先生轉達對相關領導和媒體的感謝。

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