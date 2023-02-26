飛3千公里探熊貓丫丫 在美華人哽咽喊話：很快你就能回家

丫丫瘦骨嶙峋，患有皮膚病，情況堪憂。（取材自微博）

旅美大熊貓「丫丫」近年被多次拍到瘦骨嶙峋並患皮膚病，美國田納西州曼菲斯動物園 被疑照顧不足。一位老家四川的在美華人 近日飛3000公里看望丫丫，發現丫丫身體後面的毛沒了，園方提供竹子的數量和質量疑都不佳，一度心疼到度淚灑動物園，所拍視頻迅速衝上熱搜第一，網友希望丫丫快回中國聲浪再起，美動保組織及日本 網友也聲援。丫丫據傳可能在4月7日合同到期時回國。

來源：YouTube

綜合媒體報導，影片中，丫丫雖不像之前網路流傳照片的瘦，體型看起來仍比一般熊貓瘦小，毛色也較黃。還可以聽到拍攝者不斷給丫丫打氣，對丫丫喊話，要她吃飽一點，「你很快回家了，家裡有很多東西給你吃的，你一定要加油，要堅持。」拍攝者一度哽咽表示，丫丫看起來不好，「身體後面的毛都沒有了，感覺（她）特別無助。」拍攝者質疑園方給丫丫的竹子太硬，並拍攝飼料槽，顯示裡面沒有多少根竹子。

拍攝者質疑園方提供的竹子數量不夠且質量不好。（取材自微博）

據報導，2003年4月，大熊貓「樂樂」（雄性）和雌性大熊貓「丫丫」抵達曼菲斯動物園生活。2022年12月，曼菲斯動物園宣布結束20年的租借期，丫丫和樂樂將歸還中國。但在2022年年初就有網友指出，丫丫和樂樂的生存情況不樂觀。今年2月1日，樂樂的突然離世讓網民更加牽掛丫丫的健康狀況，並呼籲中方盡早接丫丫回國， 讓牠安享晚年。

丫丫和樂樂近年被多次拍到瘦骨嶙峋，身上患有皮膚病，有保護動物組織批評曼菲斯動物園疏於照料。網上也出現了一些質疑曼菲斯動物園對熊貓的照顧存在疏忽，甚至疑似「虐待」的聲音。還有美國網友曾拍攝到「丫丫」在短短的50多秒時間內跪地不起，不停磕頭的視頻，令網友「心痛不已」。

據了解，現在微博、抖音上有不少網民徵集美國紐約的華人去時代廣場買下大熒幕廣告展示丫丫的遭遇，不少中國網民都紛紛表示要響應眾籌資金投放廣告。另有美國動保組織、日本網民聲援，希望能關注丫丫的健康狀況。

不少網民呼籲要盡快讓丫丫回中國。北京動物園工作人員日前稱，已開展丫丫回國的全面準備工作，目前暫定是4月7日合約到期時回國。