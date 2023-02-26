中國就業難 300多人冒雨排隊面試 爭搶20個名額

工廠前排隊應聘的務工人員。(取材自九派財經)

相較春節前的缺工，中國勞務市場在春節後出現逆轉。過年三年因新冠疫情 而擠壓的求職需求在節後集中爆發，但許多工廠因訂單銳減尚待復甦，不得不砍員額、降工資，導致勞務市場勞力過剩，工資也越來越低。多處可見「僧多粥少」的招工現場，指標大廠鄭州 富士康則已停止招工，工人說收入是三年來最低。

多則近日在網上流傳的招工現場視頻顯示，浙江嘉興一家材料工廠招聘20名員工，有300多人在嚴寒中冒雨排隊面試；四川成都一家電子廠門口天不亮就排起長隊，300個工位名額引來上千人哄搶；河南 一位勞務中介僅需一名員工，卻被數十名應聘的人團團圍住；廣東深圳一家電子廠招工的需求和競爭崗位的務工者比例是1:5，職位供不應求等等。

九派財經報導，拍攝這些視頻的務工人員反映，2月以來，招工單位開出工價越來越低，招工崗位也越來越少。有招聘人員說，春節後求職務工人員集中爆發，企業還處於復甦階段，導致勞力供過於求。深圳、東莞、鄭州、金壇等地工價近日連續下降、招工崗位稀缺，不少工廠已提前關閉招工通道，正招聘崗位也提高招工要求。

「工價一天一個樣，一天比一天低。」在深圳一家電子廠打工的李長義說，一開始，工廠給出的臨時工價是每小時23元人民幣（約3.3美元），到2月22日，這一價格已經降到每小時17元，「即便如此，依然有很多人排隊前來應聘，但工廠根本要不了這麼多人」。

一份勞務公司的報價表顯示，今年2月1日，東莞某電子廠工價為一小時23元，月收入在6900元左右。一周後下降至20元，月收入降至6000元，到2月中旬，該工廠只招收正式工。深圳多家工廠也很早就關閉了臨時工招聘通道。龍華富士康的臨時工招聘在2月24日就停止，臨時工崗位減少、招工時間也在縮短。

此外，工廠的招工要求也更加嚴格。一位江蘇勞務中介透露，在務工人員「過剩」之下，工廠正提高招工的門檻，更願意要年輕人。他解釋，去年防疫政策改變後，很多之前因出行受限，沒有外出打工的人一下子湧進勞工市場。過去三年擠壓的求職需求集中釋放，但工廠的用工需求沒有跟上，今年很多工廠的訂單都流失了。

在訂單流失、產能過剩的壓力下，工廠還會讓正式員工休假。據一份來自上市公司東莞捷榮技術股份有限公司的放假通知，受大環境影響，公司訂單量驟減，因此安排部分人員放假，時間為2月21日到5月30日，長達88天。

一位富士康前管理人員認為，用工市場後續的招工環境不容樂觀。按照往年經驗，8 、9月份訂單會增多，用工需求增加，工價也會漲起來，但今年也不太好說。