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帶貨主播李佳琦進大學校園招聘 女生擠爆尖叫

中國新聞組／北京25日電
李佳琦來浙江傳媒學院錢塘校區是來招聘主播。（取材自越牛新聞）
李佳琦來浙江傳媒學院錢塘校區是來招聘主播。（取材自越牛新聞）

知名帶貨主播李佳琦24日現身浙江傳媒學院招聘，同學相當熱情，女生擠爆教室，期間，掌聲和驚呼聲不斷。相關視頻曝光後，引起網路熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此次招聘為「美ONE 2023春季校園招聘」，面向群體為2023屆畢業生。招聘報名表需回答11個問題，如「覺得李佳琦直播間最大的特點是什麼」「為什麼想成為主播」「如何看待全民直播」等等。

另外，報名規則顯示，需要應聘者模擬帶貨，視頻中需能看清五官，並展示半身和全身，應該是對顏值有一定要求，需要達到「美女」水平。

報導指出，此次招聘的崗位除了主播，還有模特、招商、選品、社群運營等，共涉及六大職類，都是直播電商行業中不可或缺的職位。浙江傳媒學院是李佳琦進行校招宣講會來的第一所高校，同時也是「所有女生的主播」節目首次拍攝地。

李佳琦團隊相關人員表示，這是因為「所有女生的主播」節目想告訴大家，電商主播入門容易，做好卻難。主播在面對很多不同挑戰之後，會逐漸培養出自己的綜合性技能，這決定了主播的職業高度。豐富的文化和知識積澱同樣重要。「這決定了主播能在直播電商這行走多遠的上限。」和李佳琦所在的美腕一樣，「交個朋友」同樣看好浙傳學子，尤其是「播音主持」王牌專業畢業的學生。

據了解，目前交個朋友簽約的70多位主播，將近一半出身播音主持專業。「其中，較為優秀的主播胡文君、李爽正是來自浙江傳媒，學習的專業也是該校的王牌專業播音主持。」

頭部直播機構謙尋也曾在浙傳進行校招宣講。旗下的蜜蜂驚喜社直播間，女主播平平就畢業於浙江傳媒學院，另一位女主播舒心同樣來自浙江傳媒。

交個朋友公關負責人表示，以頭部主播李爽、胡文君為例，年薪目前能達到百萬級別。

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