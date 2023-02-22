她不爽男伴相親請吃飯卻開溜 他駁：妳帶3閨蜜來慶生

中國一名男子和幼稚園老師相親，結局超令人傻眼。(示意圖，中新社)

在相親時，男方請女方吃飯似乎已成為天經地義的事，只要男方不是太摳門是樂意在自己承受的能力範圍之內為女方買單。但中國一名男子，和一名幼兒園老師相親，對方在3名閨蜜的陪同下前來，結果讓他跌破眼鏡，趕緊開溜。

網易新聞報導，現年31歲的男子小董，遭到長輩頻頻催婚，但由於平常工作忙碌，沒有時間談戀愛，最後在父母的安排下，和一名幼兒園老師相親，2人起初在網絡上聊天時很合得來。而到了相親前一晚，得知女方會帶幾個閨蜜來，他沒有想太多，認為很正常，便一口答應。

然而到了相親當天，該名女老師一直和閨蜜們聊天，對小董愛理不理，點餐也毫不客氣，直接點5人份，花了人民幣1000多元（652美元），雖然他有點不開心，但礙於情面也不好意思拒絕，就沒有多說話。

更離譜的是，在差不多吃飽時，其中一名閨蜜突然拿出一個蛋糕，當場慶生。小董頓時覺得自己被耍了，此時他的腦海中只冒出了四個字：「騙吃騙喝」。

隨後他藉故要上洗手間直接落跑，那費用當然是幾位女生自理了。當天晚上，女方在微信 上開罵：「今晚長見識了，相親請吃飯卻開溜的男人，第一次見。」

小董反嗆「你也好意思說這話，你是來和我相親的嗎？帶3個閨蜜？」但女方認為她早有先告知，再怎樣都不該溜走，不過他還是無法接受，而且其中一人還拿蛋糕慶生，「我是來相親的，不是給妳出錢讓你給閨蜜慶生的」，隨後將對方封鎖加入黑名單。