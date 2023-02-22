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10省放寬年齡限制 40歲以下能考公務員 有但書

記者廖士鋒／綜合報導
中國有十個省份的省考放寬年齡限制，40歲以下的碩博士生可以報名。圖為2022年底國考時，江西幾名考生在察看考場安排。（中新社）
中國有十個省份的省考放寬年齡限制，40歲以下的碩博士生可以報名。圖為2022年底國考時，江西幾名考生在察看考場安排。（中新社）

中國公務員「省考」（省公務員考試）近期即將陸續登場，而在人口年齡結構變化之下，此次已經有至少10個省份明確將報名年限放寬到40歲以下。

據紅星新聞報導，全中國已有近30個省份啟動了2023年度公務員省考招錄，其中27個省份將在2月25日的週末開始考試的序幕，總招募人數將近20萬人。報導指出，今年省考政策對應屆畢業生的招錄更加傾斜，不少地區專設崗位僅對應屆生開放，「三不限」崗位（不限專業、不限學歷、不限戶籍）也相應增加。

此外，備受輿論關注的報考公務員「35歲及以下」年齡門檻限制，今年多地有了放寬，據不完全統計，已有約10個省份將部分崗位的年齡調整為40周歲以下，涵蓋河南、貴州、天津、湖北、江西、廣西、四川、雲南、重慶、內蒙古等省市區。

不過，這些放寬具有「但書」，也就是多要求必須是應屆畢業的學生，特別是碩博士生。中國國家行政學院教授竹立家指出，過去公務員錄用要求35歲及以下，導致很多普通單位也爭相效仿設置這樣的年齡門檻。當下公務員考試逐步放寬，能為企業招聘提供借鑒。他也指出，這樣做對於就業的公平公正，杜絕了年齡歧視的形成，具有重要意義。同時，也體現當前中央在擴大就業上的決心。

根據中國的「公務員法」，在報考年齡限制上，僅要求為年滿18周歲，有上限規定。但在「公務員錄用規定」中則明確提到，報考公務員年齡應當18周歲以上，35歲以下。近年常常有中國政協、人大代表呼籲修訂年齡上限規範。

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