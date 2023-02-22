「熊貓航班」護送 香香由日本飛回四川 將尋伴侶生崽

中國大貓熊「香香」21日從日本返回家鄉四川成都。（新華社）

備受關注的中國旅日大熊貓「香香」，21日上午11時45分獲特製「包廂」護送，從日本 東京成田國際機場 出發，乘坐順豐航空O37564全貨機「熊貓航班」，於當天下午5時12分飛抵四川成都雙流國際機場，隨後被送往位於四川雅安的中國大熊貓保護中心。

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香港文匯報報導，自接到大熊貓的運輸需求後，順豐航空快速成立了專項工作組，密切聯動機場、地面代理等保障單位，根據大熊貓自身的生活習性、運輸的特殊性，以及跨境通關的需求等制定了專項運輸方案。

為了保證大熊貓運輸途中的安全、舒適，需要充分考慮「香香」的年齡、體重、飲食、坐臥等個體特徵和生活習性，園方特別定製的籠箱內部空間大，五面皆為網面結構，可滿足通風要求，也能適應大熊貓站立、坐、臥、轉身等自然舒展的姿勢。另外，主貨艙寬度達4.5米，將籠箱的位置配載在主貨艙中部，不僅能滿足籠箱裝載、人員行動的空間需求，也能為「香香」帶來相對平穩的飛行體驗。

經過五度延期，終於踏上歸途，此次隨行護「香香」回國的兩位飼養員均來自日本東京上野動物園 ，他們是陪伴「香香」長大的夥伴。據悉，在登機之前，飼養員特意為「香香」準備了大量的竹子、飯糰等食物，以保障運輸過程中「香香」的飲食需求。在運輸過程中，飼養員的貼身陪護也會對大熊貓進行情緒安撫，減少大熊貓旅行途中的不安感。

另據日本朝日新聞報導，上野動物園表示，為了能在21日上午7時出發前往成田機場，香香起床時間較往常提早，但香香還是稍微睡過頭，讓出發時間晚了約十分鐘。

日本放送協會（NHK）報導，上野動物園21日將香香裝箱後，由卡車運往成田機場，搭乘中午過後的貨運專機飛往中國四川省成都機場，航程約六小時。

日本21日有民眾前往上野動物園外及成田機場觀景台，為香香送行。

從茨城縣到成田機場的一對夫婦說，因為把香香當成自己的小孩，香香返回中國讓他們感到寂寞，「心情就像孩子要開始獨自生活一樣」。

東京都知事小池百合子說，香香在上野動物園跟許多人相會，備受人們喜愛，也給了許多人幸福，希望回到中國後也能健健康康，對大貓熊的保育有所貢獻。