中國網友抱怨戴Apple Watch「手凹了」皮膚科醫師這麼說

一些網友曬出自己手腕凹陷位置的照片。(取材自上游新聞)

有中國網友發文抱怨稱，佩戴蘋果Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 的手腕位置有凹陷，沒想到引來許多網友的共鳴，部分網友還稱，相關部位出現疼痛症狀。對此，蘋果官方客服表示，手腕凹陷可能與手表背後的凸起有關；皮膚科醫師則稱，沒有造成損傷就沒事。

上游新聞報導，近日，多名戴過Apple Watch的網友在小紅書、百度貼吧等社交平台發文抱怨：佩戴Apple Watch的手腕位置有凹陷，沒想到這些抱怨引發熱議，多名網友看後留言「笑死，我跟你一模一樣」，「我也是，摘下來幾個小時了坑還在」。部分網友還稱，相關部位出現疼痛症狀。

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蘋果官方客服表示，手腕凹陷可能與手表背後的凸起有關：「Apple Watch本身顯示屏是平的，但手表背後是有一些位置是凸起的，凸起的位置是主要是幫您做檢測的，比如說心率等。至於凸起的具體位置，要根據手表型號來確認。」

客服人員表示手腕皮膚凹陷不會對身體產生不良反應：「這一點請不用擔心，這個產品（蘋果手表）出來肯定是通過了相關檢測，已確認達到出廠標準才能出廠，所有功能都能正常使用。而且Apple Watch網上有很多人在使用，如果有不良反饋，相關搜索應該查詢得到。」

重慶市急救醫療中心皮膚科副主任醫師賈瑜認為：「沒有造成皮膚損傷就沒事。其實不僅是蘋果手表，很多穿戴設備束縛比較緊了，皮膚都會有壓痕。只要皮膚與設備摩擦之後沒有出現破皮、淤青、紅腫等損傷，就不會有問題。反之如果戴一個東西皮膚出現了破損、淤青、紅腫、過敏等不良反應，這種就要立即取下來了，否則長期會導致皮膚病變」。