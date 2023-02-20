我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

拜登離開基輔 結束逾5小時歷史性訪問

中國網友抱怨戴Apple Watch「手凹了」皮膚科醫師這麼說

中國新聞組／北京20日電
一些網友曬出自己手腕凹陷位置的照片。(取材自上游新聞)
一些網友曬出自己手腕凹陷位置的照片。(取材自上游新聞)

有中國網友發文抱怨稱，佩戴蘋果Apple Watch" rel="154292">Apple Watch的手腕位置有凹陷，沒想到引來許多網友的共鳴，部分網友還稱，相關部位出現疼痛症狀。對此，蘋果官方客服表示，手腕凹陷可能與手表背後的凸起有關；皮膚科醫師則稱，沒有造成損傷就沒事。

上游新聞報導，近日，多名戴過Apple Watch的網友在小紅書、百度貼吧等社交平台發文抱怨：佩戴Apple Watch的手腕位置有凹陷，沒想到這些抱怨引發熱議，多名網友看後留言「笑死，我跟你一模一樣」，「我也是，摘下來幾個小時了坑還在」。部分網友還稱，相關部位出現疼痛症狀。

來源：YouTube

蘋果官方客服表示，手腕凹陷可能與手表背後的凸起有關：「Apple Watch本身顯示屏是平的，但手表背後是有一些位置是凸起的，凸起的位置是主要是幫您做檢測的，比如說心率等。至於凸起的具體位置，要根據手表型號來確認。」

客服人員表示手腕皮膚凹陷不會對身體產生不良反應：「這一點請不用擔心，這個產品（蘋果手表）出來肯定是通過了相關檢測，已確認達到出廠標準才能出廠，所有功能都能正常使用。而且Apple Watch網上有很多人在使用，如果有不良反饋，相關搜索應該查詢得到。」

重慶市急救醫療中心皮膚科副主任醫師賈瑜認為：「沒有造成皮膚損傷就沒事。其實不僅是蘋果手表，很多穿戴設備束縛比較緊了，皮膚都會有壓痕。只要皮膚與設備摩擦之後沒有出現破皮、淤青、紅腫等損傷，就不會有問題。反之如果戴一個東西皮膚出現了破損、淤青、紅腫、過敏等不良反應，這種就要立即取下來了，否則長期會導致皮膚病變」。

蘋果 Apple Watch Apple

上一則

獨生女「告自己」 她放棄母遺產 讓失智父多繼承一些

下一則

氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告

延伸閱讀

蘋果分散倚賴中國風險 iPhone「印度製」時代 開始了嗎？

蘋果分散倚賴中國風險 iPhone「印度製」時代 開始了嗎？
iPhone朝「全觸控摺疊」前進？新草圖曝光：按鍵全不見

iPhone朝「全觸控摺疊」前進？新草圖曝光：按鍵全不見
蘋果公司新建案獲洛市批准 可容納2400員工

蘋果公司新建案獲洛市批准 可容納2400員工
沒大裁員的蘋果 傳悄悄削減數百名「約聘人員」

沒大裁員的蘋果 傳悄悄削減數百名「約聘人員」

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光