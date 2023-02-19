瀋陽催生 生3孩的本地戶籍家庭 月補貼500元

中國搶救逐年下滑的人口數，除了催婚，也加大力道催生。近期，多地密集發布生育獎勵、補貼政策。瀋陽市昨祭出加強版，除對生育三孩的本地戶籍家庭每月發放500元人民幣（約72.8美元）育兒補貼，產假、護理假、育兒假一個沒少，產假在98天基礎上可增至158天，男方享護理假20天，子女不滿三周歲夫妻每年分別有累計十天的育兒假，期間工資、福利 待遇都不變。

觀察者網報導，據微信 公眾號「瀋陽發布」18日消息，日前，瀋陽市委、市政府印發了「實施積極生育支持措施促進人口長期均衡發展實施方案」，從生育、養育、教育 、住房等一體考慮，圍繞積極穩妥實施三孩生育政策等方面提出了多項支持政策。目標是到2035年，生育水平更加適度，人口結構進一步改善。

據方案，在積極穩妥實施三孩生育政策方面，嚴格落實「遼寧省人口與計畫生育條例」規定，女方在享受98天產假基礎上，按政策生育女職工產假增至158天；男方享有護理假20天；子女不滿三周歲的夫妻，每年分別享受累計十天的育兒假；休假期間工資照發，福利待遇不變。

方案並明確六項支持政策，降低生育、養育和教育成本。包括落實生育醫療費用保障制度，對依法生育3個子女的本地戶籍家庭3孩每月發放500元育兒補貼直至孩子3周歲止，實施住房支持政策，建立普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給以及落實稅收優惠政策。方案並明確擴大新生兒疾病篩查病種範圍，以及保障女性孕期、產假期、哺乳期權益。

此前，山東濟南也印發「濟南市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案」推出一攬子舉措。包括本市戶籍按照生育政策2023年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，對最低生活保障、特困供養人員及領取失業保險金期間的生育婦女每月加發200元育兒生活補貼直至孩子3周歲。住房方面，生育三孩的繳存職工家庭，申請住房公積金貸款購買首套自住住房的，兩人及以上繳存住房公積金的職工家庭最高可貸額度提高至100萬元。

此外，哈爾濱也提出本市戶籍且在本地工作生活的夫妻，按政策生育二孩及以上的家庭每孩每月發放育兒補貼金，直至子女三周歲。