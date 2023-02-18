「背老董金句」挨轟 央企書記免職

中國人保集團董事長羅熹。（取材自上海證券報）

中國人民保險 集團旗下的中國人保近日因要求全員背誦董事長羅熹金句事件引起輿論關注，中國人保集團官網17日發布消息，免去羅熹的中國人保集團黨委書記職務。

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第一財經報導，羅熹2020年9月履新人保集團黨委書記，曾先後就職於中國農業銀行、中國工商銀行、華潤(集團)、中國太平保險集團。

據悉，中國人民保險集團股份有限公司旗下的人保壽險 公司的一項學習活動引發社會關注。該公司發布文件要求，公司總、省、地市、縣支各級機構全體幹部員工，「學習、熟讀、並背誦董事長在首季峰啟動會上傳達的金句集錦。」

通知稱，總公司各部門主要負責人、各級機構一把手要充分發揮示範帶動作用，帶頭講金句、用金句，通過集中學習、個人自學、背誦打卡等多種方式，確保全體內勤人員將金句內容牢記於心、付諸於行……「通知」中還提到，要在今年2月10日前，完成全員閉卷通關及考試，並對考試成績進行匯總。

據報導，人保壽險公司官方公眾號「中國人保壽險」2022年12月2日發布文章「首季峰啟動會上，羅熹董事長這些金句值得收藏！」。文中提到，「直達人心，催人奮進董事長金句來了！」文章以類似PPT圖片的形式呈現了羅熹董事長的「金句」：「讓壽險更加貼近人民生活」、「為客戶守護美好生活」、「經濟社會越困難，保險價值越重要」、「聚焦客戶、融入民生、提高效率、提升價值」等。