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山東4高中日語班 收費竟破萬元 官方：已督促退費

中國新聞組／北京16日電
山東寧陽縣4所高中與校外培訓機構合作開設日語課程，收費逾萬元，（取材自知乎）
山東寧陽縣4所高中與校外培訓機構合作開設日語課程，收費逾萬元，（取材自知乎）

山東泰安市寧陽縣有市民反映，寧陽縣部分高中與校外培訓機構合作，在學校開設日語培訓班，並收取逾萬元人民幣培訓費，增加家庭負擔；泰安市教育局要求寧陽縣第二中學、第四中學、金橋學校、復聖中學停課，協調培訓機構全部退還學生剩餘課時費用共計人民幣126.88萬元（約18.5萬美元）。

香港01報導，寧陽縣第二中學、第四中學兩校參加日語培訓的學生分別有282人和119人，培訓費每人人民幣1萬2000元（約1752美元）；金橋學校參加日語培訓的學生有93人，培訓費每人人民幣1萬3800元（約2015美元）。復聖中學高二年級參加日語培訓的學生共有71人，高三年級共有152人，培訓費分別為每人1萬2000元人民幣和1萬6800元人民幣。

報導指出，這4所學校違反「普通高級中學收費管理暫行辦法」（教財〔1996〕101號）有關規定，並存在未經教育行政主管部門同意，擅自提供校舍給培訓機構使用的問題。

網民對這些學校表示不屑，「這外快賺的，想著法搜刮」、「濟寧也是，我就是日語生，我們學校一學期三萬」；也有人質疑「不問責嗎」、「就應該全退了，某些領導收了多少錢，這都爆出來了才退這麼一點錢」。

教育局 香港

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