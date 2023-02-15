男人收第一束花都是在墳前？蔚來文案翻車

蔚來營銷文案翻車。（取材自微信）

情人節當天，成都蔚來一門店工作人員在社交平台稱，「大部分男人收到的第一束鮮花都是在自己的墳前，今天來蔚來空間領取屬於自己的鮮花吧」。該言論引發討論，有人認為男女收到鮮花都天經地義，何出此言。

綜合媒體報導，蔚來工作人員解釋，這是店員個人發布的朋友圈，並不是蔚來統一的文案。店員也發文表示，「各位用戶朋友很抱歉，在情人節這天因為我的不當言論，給大家帶來了不好的影響在此真誠道歉，還請大家原諒」。

不少網友表示該文案讓人聽了很不舒服，「所以蔚來的意思是，上班如上墳？」、「這是提前過清明節了嗎？」、「實在不知道怎麼寫文案，還不如去找ChatGPT 」。

人民網評論，營銷本無錯，但如此營銷，明顯跑偏了，一來有違常情，令人心理不適；二來不夠陽氣，給人晦氣之嫌。正如網友所稱，真乃營銷「鬼」才。