只聊寵物 中國女性終身無孩率接近10%

中國女性無孩率升至10%。圖為正在受到照料的嬰兒。（Getty Images）

第三屆中國人口與發展論壇11日北京 舉行，調查顯示，適齡人口初婚年齡不斷推遲，女性平均初婚年齡從20世紀80年代的22歲上升至2020年的26.3歲，初育年齡推遲到27.2歲。此外，「女性終身無孩率接近10%」話題，也引發廣泛關注。

據央視報導，調查顯示，中國低生育率和家庭小型化趨勢明顯。2020年，中國平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少0.48人。家庭觀念變化帶來的延遲婚育、不婚不育，成為中國生育水平下行的最主要因素。

育齡婦女生育意願持續走低，2021年平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個，而作為生育主體的「90後」、「00後」僅為1.54個和1.48個。女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。女性終身無孩率快速上升，2015年為6.1%，2020年接近10%。有網友表示，現在女性的討論的不在是孩子，而是寵物。

中國人口與發展研究中心於2021年的調查顯示，35歲以下女性，只有不到70%的人認為「有孩子的人生才完整」。中國計生協黨組書記、常務副會長王培安表示，在中國生育保障水平低的情況下，如果沒有婚育觀念的引導，生育水平的提升將異常艱難。

王培安建議，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任；落實年休假制度，逐步調整縮短工作時間，推行彈性工作制；大力發展家政、養老、托幼托育產業，不斷為家庭建設賦能增效；提高優生優育服務水平，持續提高出生人口素質。