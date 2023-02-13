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88萬彩禮逼死人？「彩禮高地」江西樂平市喊冤

中國新聞組╱北京13日電
江西樂平市洪岩鎮舉行集體婚禮，來抵制高價彩禮。(取材自澎湃新聞)
江西樂平市洪岩鎮舉行集體婚禮，來抵制高價彩禮。(取材自澎湃新聞)

江西省樂平市日前傳「88萬彩禮逼死人」事件，雖經警方調查是造假，仍遭流言攻擊，樂平市委書記林衛春等官員也承認當地確實存在高價彩禮現象。林衛春為此召開三級幹部會議稱，高價彩禮等陋俗看是民間亂象，實則是幹部不作為，「曬彩禮，曬的是錢，丟的是人」，要求大力整頓挽回城市聲譽。除樂平外，多地也陸續開展各種婚俗領域移風易俗工作。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，樂平被人戲稱為「彩禮高地」，近年「高價彩禮」從20萬(人民幣，下同，約2.9萬美元)逐年漲到100萬。2月初，有網友發布視頻稱自己是江西樂平人，家鄉一名男孩相親看中一個女孩，女方要88萬元彩禮，男方拿不出來，男孩就叫爸媽去借，借不到的男方母親就尋短見上吊。此視頻播放量達160多萬，引發輿論競相負面評論。

雖然「88萬彩禮逼死人」視頻證實純屬虛構，四名轉發視頻的嫌疑人也承認造假，但是輿論還是沸沸揚揚，「江西女生也被貼標籤，說彩禮貴娶不起」，揭示了「高價彩禮」給女性帶來的危害，網友也一邊倒地傾向抵制高價彩禮，形成了對「高價彩禮」人人喊打的態勢。

面對高價彩禮這一社會熱點問題，多地正開展各式移風易俗工作，江西省內，除了樂平推行移風易俗鄉風文明三年專項行動外，遂川縣戴家埔鄉近日召開適齡未婚女青年座談會；省會南昌也擬於3月8日舉行一場「不要彩禮要幸福」的集體婚禮活動；豐城市當地婦聯專門面向義務紅娘做了抵制高價彩禮的主題宣講；會昌縣在婚姻登記處向新人倡議簽訂移風易俗承諾書，全縣已有1萬1576人簽訂。

此前遂川縣戴家埔鄉組織30名適齡未婚女青年集體簽訂「抵制高價彩禮承諾書」類似，江蘇沭陽縣也舉行了「沭陽小大姐」新時代文明婚戀活動暨尋找「最美丈母娘」啟動儀式，適齡女青年作出「拒絕高額彩禮」的承諾，「最美丈母娘」選樹活動的標準之一就是女兒結婚前未曾索要高價彩禮。

為了抵制高價彩禮，江西會昌縣在婚姻登記處為新人宣講婚姻家庭、鼓勵簽訂移風易俗承諾...
為了抵制高價彩禮，江西會昌縣在婚姻登記處為新人宣講婚姻家庭、鼓勵簽訂移風易俗承諾書。(取材自微信)

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