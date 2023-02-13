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「高科技剽竊」 中國大學期刊：論文瞞用ChatGPT 退稿

中國新聞組／北京13日電
聊天機器人「ChatGPT」掀起熱潮，中國大學期刊發布訊息，若隱瞞使用ChatGPT可退稿。(路透/NURPHOTO)
聊天機器人「ChatGPT」掀起熱潮，中國大學期刊發布訊息，若隱瞞使用ChatGPT可退稿。(路透/NURPHOTO)

AI聊天機器人ChatGPT答題與寫作能力引發許多討論，中國陸續有大學期刊跟進國際學術期刊作出規範，指在論文中若隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。教育界為何「封殺」ChatGPT？有學者認為ChatGPT轉變了一般性的知識生產，但不是原創性的。更有學者批這是一種「高科技剽竊」和「避免學習的方式」，若不防備，傳統教育恐被徹底顛覆。

中新網報導，「暨南學報（哲學社會科學版）」近期發布關於使用人工智慧寫作工具的說明。說明提到，暫不接受任何大型語言模型工具（例如：ChatGPT）單獨或聯合署名的文章。在論文創作中使用過相關工具，需單獨提出，並在文章中詳細解釋如何使用以及論證作者自身的創作性。

這份學報表示，如有隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。對於引用人工智能寫作工具的文章作為參考文獻的，需請作者提供詳細的引用論證。

此外，「天津師範大學學報（基礎教育版）」也發布相關聲明，建議作者在參考文獻、致謝等文字中對使用人工智慧寫作工具（如：ChatGPT等）的情況予以說明。

香港經濟日報旗下經濟通通訊社7日報導，針對使用ChatGPT撰寫的學術論文，多家學術期刊正在更新編輯規則。

知名學術期刊之一「科學」（Science）明確禁止將ChatGPT列為合著者，且不允許在論文中使用ChatGPT所生產的文本。「自然」（Nature）期刊則表示，可以在論文中使用大型語言模型生成的文本，其中也包含ChatGPT，但不能將其列為論文合著者。

中新網報導也指出，外界廣泛討論AI人工智能將顛覆哪些行業，教育原本不常在此類話題出現，但如今也感受到ChatGPT的影響。

國外一項對1000多名學生展開的調查顯示，超過89%的學生使用ChatGPT來幫助完成家庭作業。一位大學教授曾告訴媒體，他發現班上最好的論文是由ChatGPT創作的。

多國教育部門因此普遍對ChatGPT持謹慎態度，多家科學期刊也禁止將ChatGPT列為論文「合著者」。

教育界對ChatGPT的擔憂有沒有必要？北京師範大學未來教育高精尖創新中心執行主任余勝泉教授指出，雖然無法做到原創性的知識發現，但有了海量知識後，對於一般個體不知道的問題，ChatGPT都能給出相對有邏輯的解答，「判斷ChatGPT該不該用，就在於用它時有沒有認知投入。如果有自己的創造性，大膽用，如果只是為了應付作業或考試，那這是本末倒置。」

ChatGPT 教育部 人工智能

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