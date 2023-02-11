銀行拋棄老者？ 1年關2400網點 無人化成趨勢

今年以來中國有286家商業銀行營業網點被裁撤，被指「拋棄」老人家；圖為示意圖。 (新華社)

今年以來，中國有286家商業銀行的營業網點被裁撤。而過去1年，約2400家商業銀行網點被裁撤。媒體解讀指出，信息化高速發展正重塑金融業，銀行無人網點成趨勢，「瘦身」難免。有輿論質疑這波裁撤意在「拋棄」老年人。專家指出，面向老年人、文盲等特殊群體的小額傳統銀行網點交易仍是不可或缺，銀行會依據客群定位等有選擇性裁撤。

時代在線報導，銀保監會10日連續發布13家銀行網點終止營業的批覆，僅遼寧省阜新農商村鎮銀行，就有10家子支行獲批終止營業。

今年以來，有286家商業銀行的營業網點被裁撤，其中國有大行和農商行各占119家、100家，占比近八成。過去1年，約2400家商業銀行網點被裁撤。與此同時，以發證日期計算，近1年來全國共有近2000家商業銀行網點設立。

據艾瑞諮詢，自2016年至2021年，六家國有大行線下營業網點數量減少了3000多家。為何銀行網點「瘦身」成趨勢？

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所所長胡彩梅說：「部分銀行從降低成本、提升服務效率、數字化轉型的角度，開始加大線上辦理水平，紛紛裁撤網點，減員增效。銀行裁撤網點會結合銀行的發展戰略、業務布局、客群定位有選擇性裁撤。」

不可否認的是，信息化高速發展正重塑金融業。自2016年起，銀行業平均業務離櫃率呈上升趨勢。早在2020年，銀保監會主席郭樹清就指出，銀行業離櫃交易率已接近90%。不少銀行減少網點數量，以降低運作成本。

胡彩梅分析：「大型國有銀行、股份制銀行在成本較高的12線城市的網點裁撤速度會比較快，在成本較低的34線城市及縣城的裁撤速度會相對慢一些；城商行、農商行等主要面向小微、社區、農村等客群的銀行網點裁撤速度會相對較慢。」

上述營業廳的客戶經理也表示：「我們每天接待的用戶基本上是老年人。」就目前來看，線下網點對於老年人來說，仍是不可替代的地位。

胡彩梅分析：目前行業共識是，網點數量會下降，但不會消失。「在廣大農村、基層社區、農貿市場等特殊區域，以及面向老年人、文盲等特殊群體，小額傳統銀行網點交易仍是不可或缺。」