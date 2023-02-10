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廣西南寧1中學允攜寵物上學 還發專屬入校證

中國新聞組／北京10日電
廣西南寧二中允許學生帶寵物入校，稱可以紓解學生課業壓力。（取材自山東商報）
廣西南寧二中允許學生帶寵物入校，稱可以紓解學生課業壓力。（取材自山東商報）

寒假即將結束、開學在即，廣西南寧傳出一所中學允學生可以帶寵物上學，還有專屬的入校證，校方證實確有此事，目的是讓學生在緊張學習中放鬆身心。消息一出，不少人肯定、表示羨慕，但也有家長擔憂隱患。

來源：YouTube

山東商報報導，近來網傳「南寧二中（廣西）可帶寵物上學」，不少網友認為是奇招，還特地詢問真假。根據網傳資訊顯示，只要打了全疫苗，學生就可以替竉物申請「寵物入校證」，同時，還有一份相關的「文明養寵公約」。公約提到，攜寵外出在架空層附近綠地、廣場等場所時，為寵物繫好牽引繩，隨身攜帶糞便清理工具，不讓寵物做嗅人、撲人等動作。

同時要求學生自主管理，科學養寵，選擇牠就愛牠，精心陪伴，對這個「家庭小成員」要不離不棄。「希望同學們用愛心、責任心和人文共情心來餵養和呵護班寵，給牠打好預防針，帶上入校證件戶口，配個『小房子』，安置在每棟教學樓的架空層（樓層開放空間）。」

報導稱，南寧二中高中部政教處工作人員表示，是有這麼個事，學校正在穩步推進這件事情，因為學生需要向政教處申請，在班上還要選出一個寵物，像班寵一樣。

政教處工作人員表示，「入校的寵物不能進入教學區，會安置在校內架空層，這件事是學生組織發起的，孩子們說養寵物可以在忙碌的學習中放鬆一下身心，我們也很關注學生的心理問題，領導也是支持的」。

另據搜狐新聞報導，有家長對帶寵物入校表憂心，比如學校的安全性難以保障，寵物雖然通人氣，但是也會存在安全隱患，一旦發生什麼意外，後果是不堪設想的。

另外並非所有的學生都喜歡寵物，像那些對動物皮毛過敏或者是天生就怕小動物的學生來說，上學就成為了一種折磨，到時候又該如何處理呢？

還有就是中學階段本就分秒必爭，學生帶寵物上學必然會分散注意力，上課的時候還要擔心寵物的情況，如此分心就很難好好學習，尤其是自律性差的學生受影響更大。

廣西南寧二中允許學生帶寵物上學。（視頻截圖）
廣西南寧二中允許學生帶寵物上學。（視頻截圖）
廣西南寧二中公布學生攜帶寵物入校的規定。（山東商報）
廣西南寧二中公布學生攜帶寵物入校的規定。（山東商報）

疫苗 學區 過敏

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