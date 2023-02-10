熱錢湧ChatGPT概念股 上交所出手降溫、要股民「不要瞎炒」

ChatGPT在國際走紅，相關概念股狂飆，上交所日前對海天瑞聲和雲從科技(圖)發出監管工作函。(取材自環球網)

AI 聊天程式ChatGPT 最近成為全球討論熱點，在中國科技巨頭紛紛加入AI戰局的同時，股民已經捧著熱錢投入ChatGPT概念股 ，股價飆高引起監管單位關注。上交所日前向A股公司海天瑞聲和雲從科技發出監管工作函，漢王科技也收到深交所關注函。媒體也提出評論指出「新概念雖好 可不要瞎炒」，籲投資者切勿跟風。

大公報報導，由於連續8日漲停，股價累升1倍，上交所周三晚間向海天瑞聲、雲從科技下發了監管工作函。

海天瑞聲隨後發布的股票交易嚴重異常的公告內表示，注意到ChatGPT等AIGC（人工智能自動生成內容）類話題近期在國內外產業界引發了大量關注和討論，認為整個AIGC領域未來將保持長期向上發展趨勢，但其發展速度、階段性效果等需要冷靜分析、避免短期盲目過熱。

9日ChatGPT概念股開盤已領跌，隨後表現分化。雲從科技、海天瑞聲分別最多跌14.2%、13%；漢王科技最多跌5.7%；鴻博股份、三六零、慧博雲通則漲停。

慧博雲通收市後披露澄清公告，表示截至目前公司未進行ChatGPT相關的底層神經網絡算法的技術研發，也未參與百度的「文心一言」項目或360等公司推出的ChatGPT相關項目。

市場分析也為ChatGPT降溫。華泰證券在研報內稱，ChatGPT是通往AGI（通用人工智能）道路的一次躍遷，但目前離AGI仍有較遠的距離。

與ChatGPT概念股比較，昨日ChatGPT衍生概念算力概念、AI芯片概念受關注，多家科技公司價量齊揚。

浙商證券指出，ChatGPT作為一種新興的超智能對話AI產品，無論是從技術原理角度，還是運行條件角度，ChatGPT都需要強大算力作為支撐，從而帶動場景流量大幅增加，此外，ChatGPT對於高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導致芯片需求暴漲。

證券時報9日發表題為「新概念雖好 可不要瞎炒」的頭版評論指出，市場總是熱情擁抱一些新概念，比如2016年谷歌圍棋人工智能AlphaGo打敗韓國棋手李世石，相關概念股遭到猛炒，但現在已經銷聲匿跡。