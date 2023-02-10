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中疾控：新冠再大流行可能性小

記者陳政錄／綜合報導
疾控中心專家預期，短期內中國再出現新冠疫情大規模流行的可能性較小。不過，北京民眾出門依舊習慣戴上口罩做好自我防護。（美聯社）
疾控中心專家預期，短期內中國再出現新冠疫情大規模流行的可能性較小。不過，北京民眾出門依舊習慣戴上口罩做好自我防護。（美聯社）

元宵節後，中國全力推動復工復產，各級學校也陸續開學。國務院聯防聯控機制9日召開記者會，表示當前新冠疫情日趨平穩，整體好轉趨勢持續鞏固，未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。疾控中心專家預期，短期內中國再出現大規模流行的可能性比較小。

國家衛健委發言人米鋒說，各地中小學開學，農村春耕陸續開始，要繼續做好老年人等重點人群健康服務，加強農村地區物資保障，重視商場、超市、農貿市場等重點場所疫情防控，繼續堅持養老院、兒童福利院、幼兒園和學校等重點機構防控措施等。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，中國剛剛經歷一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復，還有部分人仍在康復之中。目前全國範圍內人群的免疫保護力處在較高的時期，所以近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性比較小。

吳尊友指出，新冠流行三年，病毒一直持續地發生變異，並呈現出傳染性增強、免疫逃逸能力增強，但致病性減弱的趨勢。從世界衛生組織公布的死亡和病例數比例來看，新冠病毒變異對人類生命安全的威脅在減弱，但也不排除這是人類與新冠病毒抗爭的作用，特別是新冠疫苗的廣泛應用。

吳尊友認為，目前來看，未來出現比現在傳染性更強的變異毒株的可能性非常小；出現致病性加強，或病毒出現「返祖」到Delta病毒，甚至原始毒株的可能性也是非常小。

已經上了三年網課的廣大學生，新學期也終於可以全面恢復實體課堂。教育部體育衛生與藝術教育司副司長劉培俊表示，整體來看，學校疫情防控政策已經明確，各地開學準備基本到位，今年春季學校能夠實現如期、正常、安全開學。他說，如無特殊情況，學校一般不提前開學；如無疫情風險，學生一般不延遲返校。

據新華社報導，中國科學院院士、中國科學院微生物研究所教授高福團隊發表的文件指出，他們針對北京感染病例的分析，近期疫情未見新病毒變異株。

中疾控8日公布的數據顯示，截至本月6日，住院新冠病毒感染死亡病例數，已從今年1月4日的4273例高點，降至102例，較鋒值下降97.6%。

另，各省報告新冠檢測陽性數、陽性率，以及發燒門診就診人數、重症人數，也都在去年12月中下旬陸續達到鋒值後，呈現下降趨勢。

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