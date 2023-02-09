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西湖網紅「湯屋」違建 收歸國有不拆保留景觀

中國新聞組／杭州9日電
杭州西湖網紅「湯屋」收歸國有，將保留景觀。（取材自浙江新聞）
杭州西湖網紅「湯屋」收歸國有，將保留景觀。（取材自浙江新聞）

杭州西湖風景名勝區茶園邊一座建築因酷似「湯屋」，成為網紅打卡點。走紅之後，被網友質疑涉嫌違建。2022年11月，相關部門對「湯屋」中涉嫌違建物予以沒收處理並公示，再次引起公眾對這一網紅景觀的關注。

浙江新聞報導，據西湖風景名勝區綜合行政執法隊消息，公示期內執法部門並未收到書面異議，該隊已於2022年11月底將「湯屋」違建部分沒收並移交給屬地西湖街道進行後續處置。

為何是沒收而不是拆除？西湖風景名勝區綜合行政執法隊指出，由於「湯屋」建築結構特殊，目前無法在不損傷其合法部分的前提下對違法部分進行拆除，因此採取沒收的處罰方式。

「『湯屋』最大的價值在於它的觀賞性，是市民遊客心中的美好記憶。」西湖街道相關工作人員說，從這個角度考慮，街道決定對湯屋進行保留，不做拆除，以後市民遊客來滿覺隴村，還是能看到它佇立在茶園間的美景。

不過，接下來如何讓大家更安全舒適地觀賞「湯屋」，成了西湖街道目前遇到的難題。

「『湯屋』在茶園裡，原本這裡並不是一個景點，周邊道路都很窄，也沒什麼空地，人多起來，無法承載。」西湖街道相關工作人員說，大批遊客觀賞「湯屋」，存在安全隱患。

另外，如何平衡茶農與遊客之間的利益，也是一件頭疼的事。「『湯屋』四周很多茶地，都是村民的心血，一些遊客的不文明觀賞行為，比如翻過圍欄、踩踏茶園等，都對茶園造成了破壞。」接下來，西湖街道將會審慎考慮，在尊重村民、市民意見的基礎上，對「湯屋」周圍環境進行提升，為廣大遊客提供一個安全的觀賞環境。

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