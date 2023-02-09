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中國機票漲價 京滬線2千元比去泰國貴

中國新聞組／北京9日電
開放出境遊，使得國內外機票漲跌兩樣情，網傳因七家國企航司近期將停止低價投放並做限價，使得國內機票價格開啟上漲模式。示意圖。（中新社）
開放出境遊，使得國內外機票漲跌兩樣情，網傳因七家國企航司近期將停止低價投放並做限價，使得國內機票價格開啟上漲模式。示意圖。（中新社）

中國鬆綁國內外旅遊，卻出現國內外機票漲跌兩樣情？網傳因七家國企航司近期將停止低價投放並做限價，使得國內機票價格開啟上漲模式，引發民眾關注，不過相關單位回應不一，有說法則稱是市場原因造成。而對照國際航班，近日三成航班低於2019年同期價格，多地出境機票降至千元以下。而為吸引中國遊客，柬埔寨已特別允許旅遊業直接收人民幣。

澎湃新聞報導，多位網民在社交平台上留言反映近期機票大幅漲價，同一航班差一天搜索價格翻三倍；有旅行社稱收到航司調價消息，多條航線已漲價。查詢多個購票平台，部分航線確實大幅增長。以黃金商務線京滬線為例，5日內從不到500元（人民幣，下同）漲到超過2000元。

報導指出，近期國內機票價格開啟上漲模式，或與一則調價的網傳消息相關。消息稱，七家國企航司國航、東航、南航、廈航、川航、深航、山航近期將停止低價投放，對上述承運人份額超65%的航線（全國約2000條，部分航線將加入海航）做限價。

對此，有航司內部人士表示，有相關類似調價的舉措，但細節並不清楚。而山航、深航、川航等航司方面回應稱，暫未看到相關文件。一位國資委控股的航司營銷委人士說，前部分航線價格上漲可能是因為市場原因。中國民航局則表示沒有向航司提出過這樣的要求。

一位旅行社負責人說，上周已從有多個航司方面聽說相關消息，「最近幾天，之前申請好價格的計畫團，好多線路都漲價了，都要求取消重新申請。」「珠海到北京團隊價格好多漲一倍。」上述負責人表示，「可能是去年航司虧損太多，今年搞了限價。」也有業內人士表示，航司用低價吸引的是新客和與高鐵競爭的航線，春運已即將結束，市場供過於求，票價自然會有所降低。 

而國際航線機票則大降價。中新經緯報導，近日，多條到泰國、新加坡等熱門目的地的機票降至千元以內。三成航班的價格低於2019年同期成交均價，一成左右航班甚至比2019年便宜30%以上。

而為吸引中國遊客，柬中時報報導，柬埔寨旅遊部長唐坤7日宣布，允許柬埔寨全國的旅遊業者，可直接接受中國遊客的人民幣。

不過，湖北省恩施州恩施市公安局微信公眾號2月7日發布「關於恩施市籍人員非必要不得前往柬埔寨等八國的緊急通告」稱，非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸等國，引來網民質疑，去柬埔寨等八國旅遊不算緊急，也不算必要，還能去嗎？

2月8日，恩施市公安局回應稱「通告」針對的是電詐人員和有嫌疑的電詐人員，目前已刪，恩施市市民如果要前往柬埔寨等八國工作、旅遊等逕自辦理出入境手續即可。

開放出境遊，使得國內外機票漲跌兩樣情，網傳因七家國企航司近期將停止低價投放並做限...
開放出境遊，使得國內外機票漲跌兩樣情，網傳因七家國企航司近期將停止低價投放並做限價，使得國內機票價格開啟上漲模式。示意圖。（中新社）

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