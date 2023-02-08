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浙女想存5萬 銀行要求收入證明 她抽出100元搞定

中國新聞組／北京8日電
為了防止電信詐騙，在銀行大額存取款須說明資金的來源跟用途。（取材自都市快報）
為了防止電信詐騙，在銀行大額存取款須說明資金的來源跟用途。（取材自都市快報）

浙江一名女士日前發布視頻稱，去銀行存5萬元(人民幣，下同)，被要求提供收入證明等材料。該女士表示，櫃員問她，在哪裡上班、錢從哪裡來，還要收入證明，讓她覺得像在審犯人，很不舒服。於是直接抽了100元出來，存4萬9900元，幾分鐘就搞定了，銀行還送了一桶油。

來源：YouTube

都市快報報導，去年，央行曾發布關於存取款的新規，確實有5萬元以上現金存取業務的相關規定。不過在正式實行前，新規就由於「技術原因」暫緩執行。

2022年1月底，中國人民銀行等三部門聯合印發了「金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法」，並於2022年3月1日起施行。其中提到：商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身分，了解並登記資金的來源或者用途。

目前，浙江省執行的大額現金存取管理起點是30萬，也就是存取款超過30萬元的，需要提前向銀行進行預約，並說明錢的去向或者來源。

紅星新聞報導，實際向18家商業銀行在北京各支行工作人員諮詢發現，目前各行對5萬元以上現金存取客戶的盡職調查、身分資料等保存管理的具體執行方法不同，現階段並未有銀行明確表示要求提供收入證明等資料，但不少銀行會進行「正常的問詢」。

例如，中國工商銀行北京廣渠門支行工作人員表示，目前立足現階段的執行情況。「5萬元以上現金存取拿身分證就可以了，如果取20萬元以上的現金需要提前一天預約。」

中國銀行幸福大街支行工作人員表示，5萬以上現金存款需要問詢款項的來源，但如果拆成2萬和3萬分開存，就不需要了。

中國郵政儲蓄銀行崇文支行工作人員則表示，存取5萬元以上現金會問一下資金的來源跟用途，10萬元以上的取款需要提前一天預約。「為了防止電信詐騙這些，會問一下。」

北京 儲蓄 央行

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