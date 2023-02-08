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中國婚姻大數據…登記平均年齡逾30歲 姐弟婚增多

中國新聞組／北京8日電
在中國，晚婚成趨勢，結婚登記連八年下降。圖為一對新人拿結婚證拍照。（中新社）
在中國，晚婚成趨勢，結婚登記連八年下降。圖為一對新人拿結婚證拍照。（中新社）

中國社會呈現晚婚趨勢。近日，江蘇常州、浙江杭州、安徽蚌埠、江蘇揚州等地民政部門公布2022年度婚姻大數據：離婚人數增多，結婚平均年齡超過30歲；此外，「結婚登記連續八年下降」成微博熱搜話題，有人提出要降低法定結婚年齡，由22歲降到18歲，以提升初婚率，但有人唱衰稱「以後每年都是創新低」。

每日經濟新聞報導，據浙江省杭州市民政局消息，杭州市去年共辦理結婚登記6萬5315對，全市結婚登記數比上年增加5488對，同比上升9.2%，創四年來新高；辦理離婚登記1萬7027對，比上年增加412對，同比上升2.5%。

從江蘇省常州市民政局發布的數據看，常州市去年結婚登記2萬1438對，離婚登記6971對；與2021年相比，結婚人數有所下降，減少了289對，離婚人數有所增加，增加了298對。

據蚌埠市當地媒體消息，全市去年共辦理結婚登記1萬8584對，離婚預約登記1萬3588對，實際辦理離婚登記7284對。

揚州市民政局發布的2022年揚州市婚姻登記報告顯示，去年全市共有2萬3890對新人喜結連理，6286對夫妻走到了婚姻的盡頭。與上年相比，結婚人數有所下降，減少了1418對，但離婚人數卻有所反彈。

在結婚登記平均年齡方面，2022年，杭州結婚登記平均年齡男性31.7歲、女性30歲，與2021年持平。

2022年，常州市結婚登記平均年齡為31.05歲。其中，男性平均年齡為31.76歲，女性平均年齡為30.34歲。2022年，揚州結婚登記平均年齡為30.27歲。

另據杭州市民政局，從結婚雙方的年齡差來看，男方比女方大一至四歲依然是主流。2022年，男方年齡大於女方年齡的有2萬8674人，占男性結婚總數43.9%；男女雙方同齡的有1萬1759對，占結婚登記總數的18%。

其中女方大男方一至四歲的有1萬2612人，占女性結婚總數的19.31%。而往年同期發布的杭州婚姻登記數據顯示：2020年、2021年分別是1萬0827和1萬1427對「姐弟戀」修成正果，走入婚姻。

據此前中新網報導，2010年中國人平均初婚年齡為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。但2020年，中國人平均初婚年齡來到了28.67歲。

結婚登記對數方面，2013年為1346.93萬對，2021年下降到763.6萬對，連續八年下降。

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