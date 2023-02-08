李克強座談會 「狂飆」男主角「安欣」匯報吸睛

中國總理李克強6日召開座談會聽取各界代表對「《政府工作報告（徵求意見稿）」的意見建議，大熱掃黑電視劇「狂飆」主演張譯亦有發言。（央視畫面截圖）

央視「新聞聯播」播出國務院 總理李克強 6日主持召開座談會，聽取各界人士、基層代表對政府工作報告徵求意見稿的意見建議。近期暴紅的掃黑電視劇「狂飆」男主角張譯也出現在會上並發言，引起媒體關注，網友討論熱度爆棚，有網友說：「這可是至高無上的榮譽。」

綜合媒體報導，「狂飆」是首部以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為背景的影視作品。收視數據顯示，「狂飆」單集最高收視率2.20%。在播期間平均收視率位居全上星頻道晚間時段電視劇類節目第一。張譯飾演的刑警安欣則被喻為「正義的化身」。

該座談會邀請專家學者、企業家、教科文衛體界人士、基層群眾九位代表發言。

中新社報導，李克強說，過去一年，疫情等超預期因素對經濟帶來嚴重衝擊，「我們及時果斷應對」，穩住了宏觀經濟大盤，城鎮新增就業 1200多萬人，在國際通脹高企背景下國內居民消費價格漲幅只有2%，進出口增長7.7%，經濟運行保持在合理區間。

李克強說，中國經濟增長在去年底企穩、今年初回升。要貫徹黨中央、國務院部署，深入落實中央經濟工作會議精神，繼續鞏固和拓展經濟運行回升態勢。

不少網友在央視「新聞聯播」中看到了張譯的身影，他不僅發言，還認真做著筆記，有網友驚呼其「沉穩又帥氣！」「乍一眼還以為是安欣在匯報工作」。