「玩3年 先後充25萬元」玩家退遊 價值4萬裝備竟被沒收

QQ三國。(視頻截圖)

一則「玩家退遊價值4萬裝備被回收」的話題近日在網路上閱讀量接近千萬，25歲女生小羅(化名)在社交媒體上發言稱，她在遊戲QQ三國中價值不菲的道具全被系統沒收。

揚子晚報報導，在「玩家退遊價值4萬裝備被回收」事件中，小羅稱，自己玩QQ三國這款遊戲三年以來陸續充值了二、三十萬元（人民幣，下同），並將價值8萬元的道具放進了自己在遊戲中開設的商行，由於有一段時間沒有登錄遊戲，也沒有充錢，結果商行倒閉，這些道具全部被系統沒收。

據悉，QQ三國中商行是玩家在遊戲內開設的店鋪，玩家可以選擇營業還是歇業。營業狀態下每小時都需要交一定的費用，費用不足則會導致商行倒閉，商行內道具全部被沒收；歇業狀態下則不用交費，也不會倒閉。

小羅稱這些道具拿出來賣至少能賣4萬多元，自己也不想要廠商賠錢，只求能拿回裝備，但客服稱商行倒閉道具被沒收的情況不止小羅一個人遇到，並表示道具無法退換。目前，此事還在協商處理當中。

報導指出，近年來因為網路中虛擬財產引發的爭議事件不少。1月30日，中國消費者協會(以下簡稱「中消協」)點名騰訊手遊「雲裳羽衣」。2022年2月，「雲裳羽衣」在剛剛開啟大型活動後突然宣布即將停服，補償方案僅允許玩家將帳號內餘額，按照價格區間兌換成騰訊其他三款指定遊戲的道具禮包。大量玩家對補償方案不滿，紛紛向監管部門和第三方平台投訴。

此外，中消協還點名暴雪遊戲「魔獸世界」。2022年11月下旬，網易暴雪宣布停止合作，並在今年1月24日合同到期時下架「魔獸世界」等遊戲。對於玩家在遊戲內充值的款項，網易公布退款方案，目前退款通道已開放，但仍問題多多；而關於玩家在遊戲內的角色數據留存問題，暴雪公司單方宣布允許玩家將自己的遊戲數據下載到本地(俗稱「電子骨灰盒」)，而網易方面則稱「電子骨灰盒」存在安全隱患。