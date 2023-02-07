我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

「玩3年 先後充25萬元」玩家退遊 價值4萬裝備竟被沒收

中國新聞組／上海7日電
QQ三國。(視頻截圖)
QQ三國。(視頻截圖)

一則「玩家退遊價值4萬裝備被回收」的話題近日在網路上閱讀量接近千萬，25歲女生小羅(化名)在社交媒體上發言稱，她在遊戲QQ三國中價值不菲的道具全被系統沒收。

揚子晚報報導，在「玩家退遊價值4萬裝備被回收」事件中，小羅稱，自己玩QQ三國這款遊戲三年以來陸續充值了二、三十萬元（人民幣，下同），並將價值8萬元的道具放進了自己在遊戲中開設的商行，由於有一段時間沒有登錄遊戲，也沒有充錢，結果商行倒閉，這些道具全部被系統沒收。

據悉，QQ三國中商行是玩家在遊戲內開設的店鋪，玩家可以選擇營業還是歇業。營業狀態下每小時都需要交一定的費用，費用不足則會導致商行倒閉，商行內道具全部被沒收；歇業狀態下則不用交費，也不會倒閉。

小羅稱這些道具拿出來賣至少能賣4萬多元，自己也不想要廠商賠錢，只求能拿回裝備，但客服稱商行倒閉道具被沒收的情況不止小羅一個人遇到，並表示道具無法退換。目前，此事還在協商處理當中。

報導指出，近年來因為網路中虛擬財產引發的爭議事件不少。1月30日，中國消費者協會(以下簡稱「中消協」)點名騰訊手遊「雲裳羽衣」。2022年2月，「雲裳羽衣」在剛剛開啟大型活動後突然宣布即將停服，補償方案僅允許玩家將帳號內餘額，按照價格區間兌換成騰訊其他三款指定遊戲的道具禮包。大量玩家對補償方案不滿，紛紛向監管部門和第三方平台投訴。

此外，中消協還點名暴雪遊戲「魔獸世界」。2022年11月下旬，網易暴雪宣布停止合作，並在今年1月24日合同到期時下架「魔獸世界」等遊戲。對於玩家在遊戲內充值的款項，網易公布退款方案，目前退款通道已開放，但仍問題多多；而關於玩家在遊戲內的角色數據留存問題，暴雪公司單方宣布允許玩家將自己的遊戲數據下載到本地(俗稱「電子骨灰盒」)，而網易方面則稱「電子骨灰盒」存在安全隱患。

上一則

中「流浪氣球」違反國際法？多位學者點頭：很明顯

下一則

妻想吃火鍋被拒 怒跳車亡 法院判夫過失致死關2年

延伸閱讀

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣
暴雪7遊戲 關閉中國伺服器

暴雪7遊戲 關閉中國伺服器
暴雪不只停中國網遊 電競賽也不讓中國玩家參加

暴雪不只停中國網遊 電競賽也不讓中國玩家參加
暴雪中國與網易談判破裂 1月23日停止服務

暴雪中國與網易談判破裂 1月23日停止服務

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷