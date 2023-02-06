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重慶「糖果刺客」坑人？6塊糖賣466元 媽媽驚：比肉還貴

中國新聞組／北京6日電
中國一名媽媽在重慶磁器口景區某家糖果店消費，「6塊糖」總價高達人民幣466元，話題一度衝上微博熱搜。（取材自央廣網）
中國一名媽媽在重慶磁器口景區某家糖果店消費，「6塊糖」總價高達人民幣466元，話題一度衝上微博熱搜。（取材自央廣網）

六塊糖果要價466元（人民幣，下同，約68.7美元）你買得下去嗎？中國一名媽媽日前帶著兒子到重慶磁器口景區逛街，在一間糖果店買了「現切現賣」的糖果，沒想到最後秤重計費時，總價466.4元，讓她驚呼糖果比肉還貴。她把這段經歷發到網路上，稱自己遇到「糖果刺客」，話題一度衝上微博熱搜。

央廣網報導，蔣女士表示，當天她帶著兒子途經一家景區內的糖果店，品嚐後感覺味道不錯，便詢問價格，店家告知「50克12.8元」，她心想應該沒多少錢，於是選了4塊牛乳派讓店家秤重結帳。

店家表示糖果要「先切再算」，並建議蔣女士再選一塊，可以送一塊。蔣女士沒多想，就又選了一塊，沒想到最後結帳時，6塊糖總價高達466.4元，讓她驚呼「這個糖比肉還貴」。

據報導，蔣女士覺得價格太貴拒絕購買，但店家卻表示糖果「現切現賣」，她沒有辦法只能忍痛付錢。她將這段經歷發到網路上，直言自己根本是遇到「糖果刺客」！

影音來源：YouTube

對此，糖果店老闆回應產品所用的原料很好，且景區門店租金高，所以成本較高，還稱自己是「明碼標價，如果顧客對價格有異議，少要一點也沒關係」。

然而許多網友並不埋單，認為老闆把明碼標價當擋箭牌，質疑「商家為何要求先切再秤重？」「一旦切了顧客又不得不買，這是否屬於強買強賣？」也有人表示遇到類似情況，稱「不是第一回被『刺』」。

黃牌警告資料圖。（央廣網）
黃牌警告資料圖。（央廣網）

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