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紐西蘭首發團1人2.6萬元人民幣 1分鐘就滿團

中國新聞組／北京6日電
闊別三年，中國首個出境旅遊團6日凌晨出發。（取材自新京報）
闊別三年，中國首個出境旅遊團6日凌晨出發。（取材自新京報）

暫停3年的旅行社出境遊業務（跟團遊和「機+酒」自由行）於今天試點恢復，不少旅行社上架出境遊產品數量近千款拚業績，多條線路早已收滿。其中，「紐西蘭南北島10天」首團團費一人2萬6000元，40個名額上架一分鐘內迅速售罄；阿聯酋6日4晚不到一星期就招滿。不過業者稱經濟下行和就業的壓力仍在，預計今年五一黃金周或暑期才能明顯復甦。

澎湃新聞報導，廣之旅上架的出境遊產品數量已經超過800款，產品品類包括團隊遊、「機票+酒店」自由行、定製遊、當地玩樂、簽證代辦、目的地單項服務預訂等。除昨天出發的多個首團已收滿外，接下來2月內還有包括肯亞、俄羅斯、泰國清邁清萊等團隊遊首團，以及新加坡半自由行、斐濟自由行7天、紐西蘭自由行10天等「機票+酒店」的線路產品陸續出發。

據春秋旅遊統計，截至2月3日，春秋旅遊上線銷售出境遊產品近千款，包括跟團遊、自由行、簽證服務及「機票」「酒店」等單項產品。2月10日起，每周五開設馬爾地夫+斯里蘭卡自由行；瑞士、俄羅斯等遠途目的地國家的出境遊產品也已在售。

據攜程統計消息，截至1月末，2月中國國內出境復飛航線已超過40條，復飛周均航班量已超過140班。其中亞洲目的地航線占比超過八成。從價格上看，三成航班的價格低於2019年同期成交均價，一成左右航班甚至比2019年便宜30%以上。

眾信旅遊表示，放開初期，出境目的呈現出多元化、定製化需求，短期內主要以商務拜訪、出國探親、出國留學等長期出境需求為主，海外健康醫療也呈現出新的需求量，預計2023年五一黃金周或暑期能夠更加明顯地感受到出入境旅遊市場的變化。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，文化和旅遊部恢復旅行社出境團隊旅遊業務通知臨近春節才發出，距離2月6日首發團不過半個月，其中還包括了春節假期。旅行社在產品設計、資源採購、市場銷售、落地操作等環節上的時間都不很充裕，因此能真正在2月6日出發的旅遊團不是很多。預計隨中國公民出境遊在2023年的春天會迎來溫暖的現象。

但周衛紅也表示，從經濟下行和就業的壓力、旅遊的假期屬性以及國際環境等綜合因素考慮，出境遊真正要全面恢復，仍需時日、政策以及旅遊從業者的共同發力。

就業 俄羅斯 簽證

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