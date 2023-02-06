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3斤肉上桌剩1斤半 天津餐廳被客訴 這個理由稱正常現象

中國新聞組／北京6日電
天津一家餐廳的客人投訴稱點了三斤肉，上桌只剩一斤多，雞肉還全是雞頭和雞爪；向店家反映，老闆卻稱因為生肉變成熟肉會縮水。（取材自法治日報）
天津一家餐廳的客人投訴稱點了三斤肉，上桌只剩一斤多，雞肉還全是雞頭和雞爪；向店家反映，老闆卻稱因為生肉變成熟肉會縮水。（取材自法治日報）

點餐時點了三斤肉，上菜時只剩一斤半，你能接受嗎？近日，天津一名消費者投訴，他與朋友到一家鐵鍋燉飯店吃飯，點了三斤肉，其中包括一斤雞肉和兩斤鵝肉，結果店家上菜時整體份量大縮水，且雞肉全是雞頭和雞爪，鵝肉全是肥肉。他們向店家反映，竟得到「生肉煮熟會縮水」的回答。

法治日報報導，在天津工作的張文（化名）表示，當時服務員上菜後，他們立刻注意到菜的分量不對，而且「鍋裡都是雞脖、雞頭和雞屁股，還有全是白膘（肥肉）的帶皮鵝肉，真正能吃的沒多少」。於是他們向店家反映，餐廳老闆竟回稱：「我們的肉分量都是足的，只是生肉變成熟肉的過程中會縮水，一斤生肉製成菜品可能在六兩左右，這都很正常，不信的話可以去後廚看。」

但當張文一行人真的想去廚房查看時，餐廳老闆又找藉口推託，稱「店裡生意忙，不要再鬧了」，最後多送他們一份花捲和貼餅打發。對此，張文十分不滿，「三斤肉熟了後可能只剩一半，縮水多少全由老闆說了算，根本不公平」。

報導稱，張文一行人的用餐經歷並非個案。另一名消費者日前在北京一間蒸汽石鍋魚店用餐時，發現店家不但在秤魚的重量時連水桶裡的水一起秤，還將秤出三斤多的魚自動「四捨五入」按四斤計算收費。

在海南省三亞市，也有店家擅自調包消費者提供用來料理的活魚，或是在賣蝦論斤秤兩的時候摻雜水分、缺斤短兩。

報導指，對於這種層出不窮的消費糾紛，中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江表示，這種未事先說明食材在生鮮與煮熟時的差異，或是消費者點了炒雞肉卻給了大量雞頭、雞腳這樣的邊角料，明顯與一般飲食習慣不符合的「以次充好」行為，都涉嫌侵犯消費者的知情權和公平交易權。

江蘇大學法學院副教授杜樂其則說，有關部門應加大信息化管理力度，比如某餐廳出現欺詐行為，就要第一時間將此餐廳的信用紀錄發布在官方網站或者公眾號。

北京

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