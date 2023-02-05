鄰居為生子「連誕7女」？ 廣東女拍片惹議 認了：影片假的

廣東揭陽普寧市一女子發視頻稱，其80後的鄰居共生了8個孩子，最後一個才是兒子。引發網友對當地「重男輕女」的大量討論。（視頻截圖）

廣東省普寧市一女子日前發布視頻稱，她的鄰居為了生兒子，竟連續誕下7個女兒，女子驚訝80後母親生這麼多孩子的情況「還挺少見的」。視頻發布後被許多網友和媒體轉載，引發「潮汕地區重男輕女」等討論。不料，影片如今傳出竟是「造假」。

新晚報報導，這名女網友上月29日發布視頻表示，過年時返回老家普寧，發現隔壁鄰居竟生了8胎，「前7胎是女兒，到第8胎生了個兒子，就不用繼續生了」，更驚人的是「八寶媽」僅是80後母親，這麼年輕的媽媽生這麼多孩子的情況，現在「還挺少見的」。

影片一出，引起網友關注，該視頻更被多家媒體轉載，引發網友對當地「重男輕女」的討論，女網友隨即刪除相關視頻，並將自己帳號設置為私密帳號。由於輿論不斷發酵，更引起揭陽市婦聯注意，並派工作人員前往當地調查。

視頻發布者道歉。（視頻截圖）

然而2月1日，發布影片的女網友表示，此前發布的「鄰居為生兒子連生7個女兒」是造假，影片裡的孩子並非一人所生，而是三戶鄰居的孩子們。她還說，「為了求子連生多個女兒的情況確實有，但那是上世紀60年代的事」，並為不實視頻道歉。

據報導，當地相關部門透露，此道歉視頻確實是該女子所發，經調查，視頻中的孩子確實來自幾個家庭。律師則表示，該女網友涉嫌構成侵犯他人名譽權和肖像權，應立即停止侵害、賠償損失。