法媒：中國富人出走 定居新加坡保家衛財

越來越多中國富豪湧向新加坡。(新華社)

中國推動「共同富裕」的政策下，對大型科技業、房地產和教育進行「管制」，促使中國富人到其他地方尋求庇護，其中越來越多的人選擇在新加坡 定居。

英國廣播公司(BBC)報導，習近平曾經指出，中國絶對不能出現「富者累巨萬，而貧者食糟糠」的現象，有評論指中共將走上「劫富濟貧」的道路；加上三年來的中國實施清零政策，去年12月解封後，中國有錢人紛紛將目光投向海外。

法廣引述法新社報導提及中國電子商務巨頭阿里巴巴的前負責人馬雲 ，在中國當局突然取消馬雲集團2020年的IPO時，馬雲被估計損失了250億美元的收入。

報導指出，最近非常富有的中國人已經在聖淘沙島上俯瞰大海的豪華豪宅中定居下來。而這些新來的人喜歡開著勞斯萊斯或賓利到處兜風，並經常出入高級高爾夫俱樂部，如聖淘沙高爾夫俱樂部，那裡的外國人的年會費是67萬美元。

據報導，這些中國有錢人視新加坡為一個居住地，而不是一個退路，一個中國「新移民」說：「我的錢在這裡才是我自己的。」

火鍋連鎖店的創始人之一海底勞最近在新加坡設立了他的「家族辦公室」，這是一個管理富人客戶資產的機構。據新加坡金融管理局指出，從2020年到2021年，這家族辦公室的數量增加了一倍多，達到700家。

報導稱，即使中國今後沒有清零，出走趨勢也可能會繼續下去。北京 和華盛頓之間日益緊張的關係也在推動一些企業家離開中國。