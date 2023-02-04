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青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

中國新聞組／北京4日電
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

山東青島34歲的張姓女子，日前在抖音平台上分享視頻，記錄自己第一次登上2020年所買下的一座日本小島。不久，「30歲女子買70萬平方米小島成島主」話題衝上微博熱搜，引發熱議。張女透露小島起拍價60萬人民幣（約8.86萬美元），是自己通過家族公司以合法途徑購入，她準備慢慢建設留著度假，或者轉賣租賃，合作開發。

來源：YouTube

紅星新聞報導，張女表示，該座小島一共是70萬平方米左右，整島共917筆所有權證，公司購入了720筆，剩下的分別是隔壁村和民間的。簽約日為2020年12月24日，2021年2月2日完成了全部720筆權利證轉讓登記。

登上小島後，張女向觀眾表達開心心情。（取材自紅星新聞）
登上小島後，張女向觀眾表達開心心情。（取材自紅星新聞）

她近期才有機會去現場看看，發布登島視頻，「其實本來只是想和大家分享一下大海的美麗。我是山東青島人，青島的海也很美，所以當我去到這個小島看到漂亮的海水，就覺得特別美好。」

對於網上就買島的一些猜測，張女說，「是家族的公司買的，去年有人說我騙人，我想澄清的是，這個島被預告拍賣，實際上拍賣程序沒有完成過。此前的拍賣多次取消，我們公司介入談判後，最終談成了收購土地所有權協議。」

張女最後表示，由於「30歲女子買70萬平小島成島主」話題熱度，已經影響到她的生活，她此後不想再就買島話題做任何回應。

星視頻報導，有網友對此評論說，「我的夢想也是做島主，然而現實卻是島主沒做成，卻成了山大王」。還有網友說，海島這東西跟別墅類似，可能很多人是買得起，卻裝修不起，裝修起了，維護不起。這種小海島可能連淡水資源都沒有，一切淡水、食物都要從外面運進來，成本就高了。

拍賣 抖音 微博

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