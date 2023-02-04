廣西囚犯連日受暴 獄警目睹未制止…他活活被打死

事發於西江監獄。（廣西壯族自治區監獄管理局官網）

香港 01報導，廣西西江監獄 去年9月一名受刑人暴斃身亡，監獄方當時表示是心臟病 發死亡。不料，廣西貴城地區檢察院介入下完整監控片段曝光，顯示該受刑人曾長時間遭到至少兩名犯人毆打，包括死亡當天，而有獄警看見了但未制止。西江監獄工作人員日前表示，陳超被毆打一事已經立案，會依法處理。

46歲陳超去年在獄中暴斃，他的姊姊陳芳說，家屬最初接到監獄電話稱弟弟因「心臟病死亡」，年屆七旬的父母還交待要帶回弟弟的骨灰。家屬在事發一周後趕到監獄，見到遺體表面已經發黑，沒有明顯傷痕，故對獄方說法仍深信不疑。但家屬提出要看監控片段時，卻遭獄方不斷找理由推搪，之後提供一段剪輯過的影片。

經與廣西貴城地區檢察院溝通後，監獄才願提供完整片段，顯示陳超去年8月25日與其他犯人起爭執並遭毆打，並從8月30日至9月6日遭同房兩名在押犯人多次毆打。根據視頻顯示，一直沒有獄警出面制止；甚至有一段影片中，有兩名疑似服刑人員進入監獄隔離區，給躺在床上的陳超戴上手銬後毆打他，但獄警看見了竟未制止。對此，獄方解釋當時未上班，獄警無法開門。

9月6日陳超死亡當天的視頻顯示，他又遭到同房兩名犯人毆打，大約20分鐘後被拖去監控盲區。之後據室外監控顯示，有犯人在附近圍觀，還有取氧氣瓶，之後陳超被抬走送去監獄醫院。

廣西貴城地區檢察院作出的「被監管人死亡檢察情況通知書」。（取材自澎湃新聞）

據廣東中一司法鑑定中心，陳超為外力作用（如扼頸、捂口鼻）致機械性窒息死亡。家屬之後表示已請律師，打算依法維權，「陳超被虐待了這麼久，不管獄警是否看到過，監獄怎麼能說沒有責任呢？」

西江監獄工作人員3日表示，陳超被毆打一事已經立案，對於毆打者會一併依法處理，至於打架的成因則仍在調查中。同時，獄方也會自查是否存在監管等問題。