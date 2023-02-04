我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

廣西囚犯連日受暴 獄警目睹未制止…他活活被打死

中國新聞組／北京5日電
事發於西江監獄。（廣西壯族自治區監獄管理局官網）
事發於西江監獄。（廣西壯族自治區監獄管理局官網）

香港01報導，廣西西江監獄去年9月一名受刑人暴斃身亡，監獄方當時表示是心臟病發死亡。不料，廣西貴城地區檢察院介入下完整監控片段曝光，顯示該受刑人曾長時間遭到至少兩名犯人毆打，包括死亡當天，而有獄警看見了但未制止。西江監獄工作人員日前表示，陳超被毆打一事已經立案，會依法處理。

46歲陳超去年在獄中暴斃，他的姊姊陳芳說，家屬最初接到監獄電話稱弟弟因「心臟病死亡」，年屆七旬的父母還交待要帶回弟弟的骨灰。家屬在事發一周後趕到監獄，見到遺體表面已經發黑，沒有明顯傷痕，故對獄方說法仍深信不疑。但家屬提出要看監控片段時，卻遭獄方不斷找理由推搪，之後提供一段剪輯過的影片。

經與廣西貴城地區檢察院溝通後，監獄才願提供完整片段，顯示陳超去年8月25日與其他犯人起爭執並遭毆打，並從8月30日至9月6日遭同房兩名在押犯人多次毆打。根據視頻顯示，一直沒有獄警出面制止；甚至有一段影片中，有兩名疑似服刑人員進入監獄隔離區，給躺在床上的陳超戴上手銬後毆打他，但獄警看見了竟未制止。對此，獄方解釋當時未上班，獄警無法開門。

9月6日陳超死亡當天的視頻顯示，他又遭到同房兩名犯人毆打，大約20分鐘後被拖去監控盲區。之後據室外監控顯示，有犯人在附近圍觀，還有取氧氣瓶，之後陳超被抬走送去監獄醫院。

廣西貴城地區檢察院作出的「被監管人死亡檢察情況通知書」。（取材自澎湃新聞）
廣西貴城地區檢察院作出的「被監管人死亡檢察情況通知書」。（取材自澎湃新聞）

據廣東中一司法鑑定中心，陳超為外力作用（如扼頸、捂口鼻）致機械性窒息死亡。家屬之後表示已請律師，打算依法維權，「陳超被虐待了這麼久，不管獄警是否看到過，監獄怎麼能說沒有責任呢？」

西江監獄工作人員3日表示，陳超被毆打一事已經立案，對於毆打者會一併依法處理，至於打架的成因則仍在調查中。同時，獄方也會自查是否存在監管等問題。

監獄 心臟病 香港

上一則

加快建設海洋強國 中建南極衛星地面站

下一則

亡夫曾贈小三100萬被指合法? 妻要求返還 法院判了

延伸閱讀

世界最大監獄 薩爾瓦多打造「巨型監獄」關4萬囚號稱有進無出

世界最大監獄 薩爾瓦多打造「巨型監獄」關4萬囚號稱有進無出
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
洛城新語╱ 警察執法棍為何變殺人兇器

洛城新語╱ 警察執法棍為何變殺人兇器
德州人語／警察執法棍 如何變殺人凶器

德州人語／警察執法棍 如何變殺人凶器

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有