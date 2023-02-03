湘男養鵝185天 親手為妻做羽絨服 年底還要為她做羽絨被

黎女士穿著丈夫做的羽絨服。（視頻截圖）

今年，湖南的黎女士收到老公陳先生親手做的羽絨服，這是用一隻養了185天的鵝做成的。陳先生說，老婆是廣西的，嫁到湖南後怕冷，於是半年前他開始養鵝，最終挑選出400克朵絨。

來源：YouTube

九派新聞報導，廣西氣候相對暖和，陳先生的老婆嫁到湖南之後很怕冷，於是他就打算親自給老婆做一件保暖的羽絨服。

大約半年前，陳先生開始養鵝。他解釋，因為網上買到的朵絨不夠好，他就自己養。由於他和妻子忙於生意，平時母親也一起餵養這批鵝。

湖南男子從養鵝這一步驟開始，為妻子親手製作羽絨。（視頻截圖）

年底，鵝養大了，陳先生便開始製作羽絨服。宰鵝拔毛，晾乾，選絨、到縫製衣服，前前後後花了一星期，「最花時間的是選絨，都是我一朵一朵挑的。」

陳先生表示，他一共挑選出400克朵絨，給妻子做了一件厚實的紅色羽絨服。妻子收到衣服後很喜歡、很高興，他也很高興。

陳先生表示，他做了20年服裝生意，和妻子也是做生意時認識的。平時，他有空也會給家人做衣服。結婚這麼多年，陳先生和妻子感情一直很好，除了親手做衣服，他還會送妻子首飾等物品。