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央視炫國產C919客機首飛 竟配空巴畫面被笑不專業

中國新聞組／北京2日電
央視日前報導國產大飛機C919兔年首飛時，誤配了一架東航空巴A320（上圖）的起飛片段。有飛機迷指C919（下圖）的翼尖翻向後上方而非垂直朝上。（視頻截圖）
央視日前報導國產大飛機C919兔年首飛時，誤配了一架東航空巴A320（上圖）的起飛片段。有飛機迷指C919（下圖）的翼尖翻向後上方而非垂直朝上。（視頻截圖）

中國官媒央視1月29日報導國產客機C919兔年首飛，卻配了一架東航空中巴士A320neo型客機拉起機頭起飛的畫面。這段張冠李戴的影音後來被下架，但一些航空迷網友早已截取轉發，配文酸央視太不專業，並指這一「錯置」畫面遭到中國許多飛友的一致恥笑，央媒在航空領域報導出錯已不是第一次，這折射出中國媒體行業窘迫的現狀。

來源：YouTube

據央視網1月29日報導，全球首架C919國產大飛機28日從上海虹橋飛抵南昌昌北國際機場，完成癸卯兔年的首次飛行，不過搭配文字的影音卻已被下架而無法點閱。

原來是央視搞烏龍，明明是炫耀C919的報導，卻置入A320neo展翅高飛的畫面，被網友狠酸而下架，其實這兩款客機乍看外觀似乎雷同，卻逃不過航空迷的法眼。

像是C919的機首較圓，翼尖翻向後上方而非垂直朝上，垂尾頂端的線條也沒那麼有稜有角，而且C919機背天線前端的靠後，A320卻是比較靠前。

雖然央視官網拿掉這則影音，不過已被截取並上網轉發，看過的網友紛紛嘲諷：「這就是央視」、「你以為播出前央視會再三確認，這就好像指著一隻貓卻說牠是一匹馬。」

更有網友回想起2011年央視介紹殲10戰機的報導，其中一個不到兩秒長度的畫面，居然是取自1986年湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影「捍衛戰士」（Top Gun）。

東航 湯姆克魯斯 電影

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