「無所事事、懶脫貧」被公示 陝西小村紅黑榜引熱議

陜西漢中城固縣一村莊設立「紅黑榜」，一村民因「無所事事、脫貧致富願望不強」而登上黑榜公示。（視頻截圖）

「無所事事、脫貧致富願望不強」錯了嗎？近日有網友發現，陜西有一村莊設立了村民「紅黑榜」，其中黑榜上只公示一個人，並貼出他的「罪名」，只見告示排上寫著，此人「平日無所事事、脫貧致富願望不強，懶惰思想嚴重」，紅黑榜照片在網上瘋傳，引起許多討論。

極目新聞報導，照片中的村民紅黑榜來自陜西漢中市城固縣一個村莊，一名村幹部表示，紅黑榜是上級部門要求，當地其他村莊也有，榜上名單則是由村民每年集體評議、更新。紅榜上公布了獲得「最美志願者」、「最美家庭」、「最美婆婆」、「最美媳婦」等頭銜的多名村民及其事跡。

網友轉載的圖片顯示，紅榜上的村民都配上了照片，黑榜村民沒有照片，只有姓名，旁邊寫道此人「無妻兒老幼，平日無所事事，生活漫無目的，小農意識，追求較低……脫貧致富願望不強……自身發展動力不足，懶惰思想嚴重」。

村幹部說，黑榜評了沒幾次，至今只有一人上榜，並透露這名村民今年40多歲，勞動意願不強，「幾年前，此人第一次被放上黑榜後變得勤奮許多，村里便將他從黑榜除名，但他後來又恢復老樣子，去年再次上榜。」

對此，陜西漢中城固縣官方回應，村里設立紅黑榜，是為了鼓勵先進、激勵後進。

據報導，公開資料顯示，雲南騰衝、海南萬寧、湖南常德等地近幾年均有地區設立類似的村民「紅黑榜」，目的在於提升當地文明水平。