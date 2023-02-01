我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官羅伯茲妻子 遭控涉嫌利益衝突

紐約皇后區檢察官凱茲訪世報 提議地鐵攻擊加重控罪

「無所事事、懶脫貧」被公示 陝西小村紅黑榜引熱議

中國新聞組／北京1日電
陜西漢中城固縣一村莊設立「紅黑榜」，一村民因「無所事事、脫貧致富願望不強」而登上黑榜公示。（視頻截圖）
陜西漢中城固縣一村莊設立「紅黑榜」，一村民因「無所事事、脫貧致富願望不強」而登上黑榜公示。（視頻截圖）

「無所事事、脫貧致富願望不強」錯了嗎？近日有網友發現，陜西有一村莊設立了村民「紅黑榜」，其中黑榜上只公示一個人，並貼出他的「罪名」，只見告示排上寫著，此人「平日無所事事、脫貧致富願望不強，懶惰思想嚴重」，紅黑榜照片在網上瘋傳，引起許多討論。

極目新聞報導，照片中的村民紅黑榜來自陜西漢中市城固縣一個村莊，一名村幹部表示，紅黑榜是上級部門要求，當地其他村莊也有，榜上名單則是由村民每年集體評議、更新。紅榜上公布了獲得「最美志願者」、「最美家庭」、「最美婆婆」、「最美媳婦」等頭銜的多名村民及其事跡。

網友轉載的圖片顯示，紅榜上的村民都配上了照片，黑榜村民沒有照片，只有姓名，旁邊寫道此人「無妻兒老幼，平日無所事事，生活漫無目的，小農意識，追求較低……脫貧致富願望不強……自身發展動力不足，懶惰思想嚴重」。

村幹部說，黑榜評了沒幾次，至今只有一人上榜，並透露這名村民今年40多歲，勞動意願不強，「幾年前，此人第一次被放上黑榜後變得勤奮許多，村里便將他從黑榜除名，但他後來又恢復老樣子，去年再次上榜。」

對此，陜西漢中城固縣官方回應，村里設立紅黑榜，是為了鼓勵先進、激勵後進。

據報導，公開資料顯示，雲南騰衝、海南萬寧、湖南常德等地近幾年均有地區設立類似的村民「紅黑榜」，目的在於提升當地文明水平。

上一則

今日烏克蘭 明日東亞？ 中國外交部：亞太不歡迎冷戰思維

延伸閱讀

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年
「3小時移動300米」 自駕遊海南大堵車 有人堵到懷疑人生

「3小時移動300米」 自駕遊海南大堵車 有人堵到懷疑人生
罹癌母放不下女兒 去世前為她買了6年份的衣服

罹癌母放不下女兒 去世前為她買了6年份的衣服
國鐵西安局「秦嶺冰雪遊」火車上「打麻將」票價118元仍班班爆滿

國鐵西安局「秦嶺冰雪遊」火車上「打麻將」票價118元仍班班爆滿

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機
萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它
是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗