「狂飆」劇中「強盛集團」出圈 股東孫紅雷與演員同名

位於山東的強盛集團。（視頻截圖）

電視劇「狂飆」裡，演員張頌文飾演的「黑老大」高啟強從一個底層魚販發展成「強盛集團」首腦。有網友驚訝地發現，現實中真有個強盛集團，而且就是做水產品批發的，更意外的是，大股東居然與演員同名，就叫孫紅雷。山東「強盛集團」意外被送上熱搜，還有網友特地趕來打卡拍照。

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風口財經報導，山東強盛集團王經理指出，「這兩天，一直有人給我們打電話，一天能打幾百個。集團公示的手機 號，是註冊營業執照時使用的號碼，目前就不接外來電話了。」

王經理說，其實網絡上多是調侃，對於現實的業務沒有任何影響，就是有在我們公司門口拍照打卡的。至於被迫火了的大股東孫紅雷，則與往常一樣，每天到公司上班，公司內部工作也沒有任何影響。

企查查顯示，山東強盛集團成立於2020年1月20日，註冊資本高達1億元人民幣。主營業務為市場開發建設，水產品及農副產品批發等。大股東孫紅雷持股99%，也是公司實際控制人、法人代表。

山東強盛集團的董事長孫紅雷開直播回應網友關注。（視頻截圖）

山東強盛集團意外火了之後，網友不停為強盛造哏，喊話「山東強盛集團自首」。董事長孫紅雷表示，集團以平常心對待此事，他並親上直播回應網友關注。孫紅雷曬出滿牆榮譽表示，集團是一個正規的企業，也是一個守法經營的集團，並非是電視劇裡的「黑企業」原型。

孫紅雷稱本人確實叫孫紅雷並不是演員，他希望網友理性吃瓜。但在直播中，網友刷屏的全是「買魚」、「想吃魚了」，顯然仍是樂在「狂飆」劇情裡。