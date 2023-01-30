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奔馳加油錢扔地上 員工含淚撿起 車主疑英雄聯盟解說孫亞龍

中國新聞組／北京30日電
在加油工收取加油費時，一雙手從奔馳車後排將數百元從窗戶遞出，錢落在地上。（視頻截圖）
在加油工收取加油費時，一雙手從奔馳車後排將數百元從窗戶遞出，錢落在地上。（視頻截圖）

中國網路近日流傳一段四川某加油站監控視頻，一輛黑色奔馳車加完油後從車內「扔」出數百元鈔票後離開，女加油員蹲下含淚撿拾並以手掩面，引發網民怒批「開奔馳就可以這樣侮辱加油工？」涉事奔馳熊姓車主事後稱當時是親戚搶付錢才錢掉地上，已聯繫加油站盼道歉。網傳該車主是前LOL職業選手、英雄聯盟最佳解說孫亞龍，但熊姓車主否認。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻顯示，春節期間四川遂西高速某服務區加油站內，一名員工為奔馳車加完油後，將油槍放回並擰緊油箱蓋，轉身在車旁等待結賬，見車內的人將現金遞出，便伸手去接。但車內的人只是微微探出手並快速鬆開，現金撒落一地。員工愣在原地，抬頭看了一眼奔馳車內的人，慢慢蹲下一張張地把錢撿起來。短暫停留後，奔馳車駛出了加油區域，員工將撿起的現金收好，默默用手擦了擦眼角。

車內的人探出手並快速鬆開，現金撒落一地。員工愣在原地，抬頭看了一眼奔馳車內的人，...
車內的人探出手並快速鬆開，現金撒落一地。員工愣在原地，抬頭看了一眼奔馳車內的人，慢慢蹲下一張張地把錢撿起來。（視頻截圖）

據封面新聞報導，涉事奔馳車主熊先生表示，他不是有意將錢扔地上，也沒有侮辱加油工的意思。「就是親戚搶著付錢，錢掉地上了，我正在聯繫這家加油站，希望能向這位大姐道歉。」

「當時是我一個姐姐在開車，加完油後，她爭著要用手機軟件付錢，我為了搶著付，就從後排把錢遞出去，沒注意掉地上了。」熊先生說，由於長途行車，當時他在後排休息，遞完錢就催促親戚趕緊將車開走，以免擋著後面的車加油。「為了防止親戚用手機軟件付錢，我還一個勁兒地叫加油的大姐不用找零了。」

奔馳車駛離後，女加油工以手掩面。（視頻截圖）
奔馳車駛離後，女加油工以手掩面。（視頻截圖）

當事服務區加油站的負責人表示，員工當時流了淚，已對其進行心理疏導。「那兩天車流量比較大，發生這樣的事比較委屈。」涉事車主已經聯繫了加油站，還在處理中。

另據報導，有網友稱，該奔馳車車主是前LOL職業選手、英雄聯盟最佳解說孫亞龍。但四川樂山的熊先生出面稱，他是該奔馳車車主，他不認識孫亞龍。

有網友評論說，「扔現金」是不尊重加油站員工的舉動。如果錢真的不小心掉了，可以下車說一聲或幫忙撿拾，而不是開車走掉。也有網友表示，未知全貌，不做評論。

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