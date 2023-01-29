票房超車衝第一陷抄襲「滿江紅」官博引用秦檜「莫須有」

張藝謀執導的「滿江紅」，被爆出劇情抄襲「龍門鏢局」。（取材自微博）

中國2023 年春節檔期至昨天凌晨6時總票房超過人民幣68億元（約10.02億美元），位列中國影史春節檔票房榜第二位，其中張藝謀導演 電影「滿江紅」總票房人民幣26.92億元（約3.97億美元）；但「滿江紅」卻被爆出劇情抄襲「龍門鏢局」、疑似偷票房，片方則嚴正駁斥稱是「無稽之談」，已經開始通過訴訟等方式維護合法權益。

不過「滿江紅」官博連續發博，也讓網友翻到了官博的一些「不解」。如，「滿江紅」詞裡的「不忘靖康恥」，官博斷句成不忘靖「康恥」，被網友罵了以後，文案已經修正。最爭議的是用「莫須有」喊冤，網友指出，「莫須有」是秦檜洗白名言，「這種操作真的很丟人，像一個絕望的文盲。」

香港01報導，「滿江紅」講述岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談，喜劇加上懸疑和岳飛與秦檜忠奸不兩立的歷史故事，在2023年春節檔稱霸；有網民認為，劇情與2013年由郭京飛、袁詠儀主演的「龍門鏢局」相似，質疑抄襲。

此外，也有網民在網路爆料，稱原本預約「流浪地球2」，但電影院 卻以「設備故障」為由取消，該民眾發現影院竟將當天同一時段的同一放映廳，播映同期上映的「滿江紅」，引發爭議。

「滿江紅」發表聲明指出，對於某些別有用心之人故意造謠惡意抹黑的行徑感到十分遺憾，這種行為不單對「滿江紅」一部影片造成了傷害，「也擾亂了春節檔的市場環境，進一步傷害了中國電影產業」。

聲明強調，對於「滿江紅」所被指責諸如「幽靈場」、「偷票房」、「買票房」、「資本操控」、「抄襲」等均為無稽之談，純屬部分別有用心之人使用多種手段造謠，利用個別影城或售票系統出現的故障等問題，以點蓋面惡意攻擊生事，各出品方正在收集證據，並已開始依法通過訴訟等方式維護影片合法權益。