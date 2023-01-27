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春節上門服務火爆…到府燒菜7天賺萬元 餵貓2周掙8千

中國新聞組／北京27日電
過年期間上門廚師供不應求。（取材自北京青年報）
過年期間上門廚師供不應求。（取材自北京青年報）

年夜飯是中國春節伊始的重頭戲，封控三年好不容易能返鄉，有人想在家吃，感受團圓的氣氛，卻又不想忙做菜。近年悄然興起的新職業「上門廚師」今年特別夯，有家政公司廚師檔期全滿，過年7天能月入萬元。其他如美甲、餵貓等到府服務行業也頗受歡迎，有人上門美甲20天就賺到近3萬元（人民幣，下同，約4422美元）外快。

來源：YouTube

綜合媒體報導，從事家政業務的梁經理說，「許多年輕人喜歡『家』的味道，認為飯店的飯菜，始終少了一絲『煙火香』」，自己從各個渠道招募了45名廚師，豫菜、川菜、浙江菜、湘菜、徽菜居多。如今年夜飯廚師的價格，已從700元漲至了1500元左右，「可以讓顧客點菜，廚師每次服務在二到三個小時之間，做完飯就走，不管刷碗」。

來源：YouTube

北京工作的黃先生表示，今年春節，他請了一位湘菜師傅上門做飯，「師傅每天只負責晚飯，一頓八個菜，一共七天，算上買菜和給師傅的打車費，我花了7000多塊」，黃先生說，他的姥爺年輕時在湖南工作多年，對湘菜有著濃厚的感情。這上門廚師，其實就是為姥爺請的。

黃先生說，一開始父母反對花大錢請師傅上門做菜，「但我姥爺今年80（歲）了，出去之後萬一染了病怎麼辦？得不償失啊，而且我和我爸做菜，都挺難吃的」，黃先生說，父母一生節儉，他也只是想用自己的方式讓他們放鬆地過個年。

除夕吃團圓飯是中國人傳統習俗，但不少人又不想過年時還要忙裡忙外，讓「上門做飯」的...
除夕吃團圓飯是中國人傳統習俗，但不少人又不想過年時還要忙裡忙外，讓「上門做飯」的服務受到歡迎。（新華社）

春節期間，另一項火爆的上門服務是「上門美甲」。廣東的上門美甲師Tatako，生意高峰期從春節前20天就開始，愈靠近春節訂單愈多，因為許多人都希望春節期間指甲也能漂漂亮亮的。Tatako在除夕前五天共接了25單，而整個春節前高峰期20天的收入就接近3萬元。

「上門餵貓」也成為春節另一項熱門的上門服務。上海的大三學生林夕，2年前就開始投入「上門餵貓」的打工行列，服務內容包括餵水、餵糧食、清理貓砂、打掃衛生，陪貓咪玩10分鐘。春節期間上門餵貓一次，價格最高能達上百元。春節前後半個月，她共接了24單，兩周能賺到8000多元外快，最多的一天要跑16單。

家政公司稱過年期間上門準備的菜色。（取材自北京青年報）
家政公司稱過年期間上門準備的菜色。（取材自北京青年報）

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