C羅春節拜年稱「Chinese New Year」 用詞惹怒韓媒

C羅卡點在微博發文給中國球迷拜年。（取材自觀察者網）

葡萄牙球星C羅 1月22日零點在微博 發文，準時恭賀中國球迷新春快樂，內容用字Chinese New Year，韓國媒體抨擊用詞不當，直指韓國、越南等亞洲國家也慶祝農曆新年，這個節慶非僅限於中國。

觀察者網報導，正值新春佳節，不少國外體育明星、團隊先後發布動態祝福中國觀眾新春快樂。22日零時，C羅更是卡點在微博發文給中國球迷拜年。「親愛的中國朋友們，在此我送上最誠摯的祝福，祝大家新春快樂！願大家可以和家人們共享新春假期，也期待很快能和你們見面。」全文最後，C羅用中文打出「兔年吉祥」字樣。

報導稱，春節源於中國，多個國家、地區也慶祝農曆新年，中國官方、權威媒體除了使用Chinese New Year，也會使用Spring Festival或Lunar New Year，「近年來，韓國人及韓國民間團體一直嘗試在國際語境中將其替換成Lunar New Year，以削弱春節所含的中國文化背景」。

對於韓國媒體抨擊C羅微博拜年用字，中國民眾也在社群 上回擊，甚至將這些熱議延伸到文化戰爭，直指中國官方不夠強硬，「最近幾年中韓文化之爭頻發，中國官方的回應給咱們的印象確實不怎麼給力」。

韓國媒體一向在類似事件中「衝」得最快，幾天前它們還在聯合部分韓國網民圍攻韓國女團NewJeans成員丹妮爾，因為後者稱呼春節為「Chinese New Year」。

丹妮爾最終道歉，但許多國外網友表示不服。包括俄羅斯、美國、法國、澳洲、泰國、新加坡等國網友紛紛在其道歉聲明下留言稱「不必道歉」，「在我們國家，也稱春節為Chinese New Year」。還有人一針見血地寫道「請韓國人停止文化挪用」。

不過，農曆新年英文譯字同樣挑動中國敏感神經，BBC日前報導，大英博物館在一則推特發文中使用Korean Lunar New Year（韓國農曆新年）引發爭議，中國網友認為「中國的節日被韓國剽竊」，湧入大英博物館社群頁面留言謾罵、要求道歉。