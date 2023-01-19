把商家當提款機… 廣西「超貪書記」 連修墳都要贊助

韋紹藝受審畫面。（視頻截圖）

廣西桂林市一名落馬書記把「商家當提款機」，肆無忌憚地索賄，近日廣西紀檢監察網發布電視專題片，披露了貪官韋紹藝的惡行惡狀，從旅遊開銷、家人過生日請客吃飯都要老闆買單，甚至連母親過世修墳墓，都要老闆「贊助」。據悉，他非法收受索取財物折合共計超過4841萬元（人民幣，下同）。

北京 日報報導，韋紹藝2016年5月至2021年6月任廣西資源縣委書記；2021年9月，因涉嫌嚴重違紀違法問題被立案審查調查；2022年3月被開除黨籍和公職。

據報導，專題片披露，韋紹藝喜歡打牌、喝茶，一些老闆投其所好，挖空心思擠進韋紹藝的「牌圈」、「茶圈」，漸漸地「喝好茶、喝好酒、坐好車」成了他的追求，資源縣的一些領導幹部為了晉升提拔，紛紛投其所好獻殷勤。

經查，韋紹藝帶頭違反中央八項規定精神，多次違規收受管理服務對象、下屬的禮金超過人民幣300萬元。

影片中指出，韋紹藝不僅向下屬收受賄賂，還把商人老闆們當成了提款機。

韋紹藝為兒子到美國留學花費300多萬元，還花費1000多萬元為兒子在深圳購房，並先後購置三輛豪車供自己及家人使用。

然而這些龐大費用從何而來？專題片披露，韋紹藝自己及家人出去旅遊開銷、親人過生日請客吃飯都要老闆買單，情人缺錢要向老闆「借」，甚至連母親過世修墳墓都要求「贊助」。

一位涉案商人表示，自己曾購買2萬元的購物卡送給他，但韋紹藝竟稱「你沒有準備10萬塊錢，就不要約我吃飯。」

另一名曹姓涉案商人痛訴，「碰到了這個書記，確實太貪！要那麽多錢幹什麽，要一套1000多萬的房子，還要我們那麽多的現金，搞得我們筋疲力盡」。

時任廣西紀委監委第七監督檢查室主任奉劍表示，韋紹藝是桂林市近年來查處的收受賄賂總額最多、單筆收受賄賂最大的腐敗分子。