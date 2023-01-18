賺10億全分紅 「羊了個羊」沒第3關？

羊了個羊邀請玩家秀出他們年度通關次數。(取材自微博)

一款手遊「羊了個羊」，因為難度太高，破關率不到0.1％，多次衝上熱搜榜，近傳沒有第三關，再度衝上熱搜，引發網友熱議。

來源：YouTube

據錢江晚報官方微博指出，日前，「羊了個羊」創始人張佳旭帶領主創團隊在直播中和玩家見面。有老鐵問，為什麽「羊了個羊」沒有第三關。遊戲關卡策劃人表示主要是因為不想給大家帶來更大的壓力。她表示「羊了個羊」難度每天都是波浪形的，玩家路上睡前隨手玩幾關輕鬆一下是他們的初衷。然而，「羊了個羊」遊戲服務器負責人玩了一年，過關僅7次。

沒有第三關，不像傳統遊戲那般每天有很多個關卡需要挑戰，大家每天不用太有壓力地玩我們遊戲，比如坐地特、晚上睡覺前玩一把或幾把。

有網友表示：你們以為第二關壓力不大嗎？還有網友表示現在還在第一關。

值得注意的是，除了「羊了個羊」遊戲本身受關注外。其背後的上市公司吉比特2022年10月26日晚間，一口氣發布了20條公告。其中，三季報業績和前三季度利潤 分配的公告迅速引發市場關注。

吉比特公告稱，公司2022年前三季度實現歸母凈利潤10.12億元（人民幣，下同），同比下降16.07%。同時，吉比特合計擬派發紅利10.06億元，這意味著，吉比特將前三季度的歸母凈利潤幾乎全部用來了分紅，其中，按照分配方案，公司實控人盧竑巖將拿走3億元的現金紅利。

對於這次分紅，投資 者爭議聲四起。「三季度分紅很罕見。如果公司對自身業務未來成長性胸有成竹,那分紅無可厚非；但也存在很大風險性，因為如果未來業績不及預期，爭議性會很大。」艾媒咨詢CEO張毅 坦言。

自2017年上市以來，吉比特累計實現凈利潤56.68億元，已經實現現金分紅5次，累計現金分紅約32.77億元，分紅率為57.82%，其中2018年度幾乎也是「清倉式分紅」。