安徽國企員工舉報領導貪污 考核倒數第一 公司：不是高層授意

胡先生稱自己只有2020年在子公司城市卡公司的年度考核，首次達到95分以上。（取材自瀟湘晨報）

安徽蕪湖一名國企員工，日前因向當地紀委實名舉報公司領導的違規違紀問題，遭到領導和其他員工排擠，年終考核被惡意打低分，成了全公司倒數第一名。

瀟湘晨報報導，這名舉報者胡先生表示，他在2017年10月入職蕪湖市民強融資 擔保（集團）有限公司，目前擔任黨政事務部副部長職務，2017年入職後，陸續發現了公司幾名領導的腐敗問題，便多次實名向蕪湖市紀檢部門反映情況，沒想到卻遭到領導和其他員工的排擠，個人年終考核被惡意打低分。

在胡先生提供的材料中，他舉報了公司多位領導，「2020年6月，實名舉報公司一名領導，對方還了4250元，受到蕪湖市紀委的『批評教育 』，2021年11月，再次實名舉報該領導『貪污受賄、私設小金庫、公款送禮、函詢不老實』等等，對方還了近10萬元，受到黨紀處分中的『黨內警告』」。

胡先生稱，在他舉報後，公司領導便裹挾員工「暗中做手腳」。2022年12月，公司開展了2021年度員工績效考評，胡先生的成績為89.74分，全公司倒數第一。胡先生稱：「他們安排下面的副總和員工打招呼，給我打很低的分，有一個員工給我打了42分（滿分100）。」

由於考核成績未達到90分，胡先生的年終績效工資沒能達到預想，另外，因此前預發4萬8000元的年度績效，胡先生被倒扣5600多元。「在職的員工24個，就我一個90分以下。

對此，涉事公司黨政事務部部長吳某表示，胡先生舉報的內容不實，屬於「誣陷」，此次年終考核評分是全體員工互相打分，不存在領導授意員工對胡先生打低分的情況，「為什麽他會出現這個問題（得低分），是因為絕大多數員工不認可他。」