家人指使？「小馬雲」當街攔車要錢

「小馬雲」近日當街攔車要錢。（視頻截圖）

網傳江西吉安永豐縣男孩「小馬雲 」近日當街攔車要錢。網傳視頻顯示，14歲的「小馬雲」站在馬路中央，揮手攔住正在行駛中的車輛，並走向司機與其攀談。「小馬雲」因外貌酷似阿里巴巴創辦人馬雲而暴紅。

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澎湃新聞報導，網傳視頻顯示，「小馬雲」站在馬路中央攔下過往車輛後，走向司機並與其攀談。在另外一則視頻中，疑似司機的人對著「小馬雲」拍下視頻，並稱「今天在街上遇到這個小馬雲，還攔路要錢吶」。

永豐縣民政局工作人員表示，是「小馬雲」的家人要他攔車要錢，「小馬雲」本身屬於「二級智力殘疾」，「他可能自己都不知道自己在做的事」。

工作人員稱，石馬鎮政府已派人和「小馬雲」的家人溝通，「讓他不要做這些事情」。目前，「小馬雲」一家每月共計有2400元（人民幣，下同，約355美元）的低保金，有基本的生活保障。

永豐縣婦聯一名工作人員介紹，「現在（他家）有各類幫扶，很困難是不存在的」。婦聯工作人員稱，有時他家裡人忙，顧不上他，他就跑到街上，「那個市場是一個趕集的市場，都認識他，他自己跑出來去要錢的，有時還會去其他攤位上拿東西吃」。