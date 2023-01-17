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酒店保安夜闖女客房間「送水果」 酒店竟反控她敲詐

中國新聞組／北京17日電
酒店保安被指深夜闖入女住客房間「送水果」。（取材自九派新聞）
酒店保安被指深夜闖入女住客房間「送水果」。（取材自九派新聞）

內蒙古呼和浩特的王女士近日入住了一間酒店，半夜11時40分左右，竟有酒店保安敲門稱「送水果」，甚至在她明確拒絕後，對方竟然擅自刷卡闖入房間。事後，王女士要求酒店道歉並賠償，沒想到酒店反指是在敲詐，還建議她採取法律手段。

九派新聞報導，王女士表示，「當時外面有人敲門，說是送水果，我就迷迷糊糊回了一句不需要，但是外面這個人用酒店的房卡刷開了我的房門，我感覺到他進來了，就說你幹嘛，我不需要，就惶恐地一直在重複這句話，大概僵持了30秒鐘，他才出去。」

事發後，王女士給前台打電話說明此事，並詢問為什麼這麼晚了會有人來送水果，「前台說不知道，我覺得這是很有問題的」。她稱，後來她才知道，是保安晚上在執行送水果的任務，但實在無法理解酒店的保安為何會有房卡。

王女士表示，希望酒店和保安能公開道歉，酒店要開除保安，並承擔她的精神損失費及誤工費等。

對於為什麼保安會有房卡，酒店工作人員解釋稱，「因為客房部下班以後，水果都是由保安去送的。」據了解，王女士後續聯繫酒店工作人員時，對方已道歉，也承認他們管理不當，但希望她不要為難這名保安。

酒店另一名工作人員回應稱，王女士訴求為敲詐，希望她報警處理，「她不報警，不採取任何措施，一直在敲詐酒店。」

對此，網友們怒意難平，紛紛表示，「無論什麼原因，也不是你隨便進客人房間的理由。」、「酒店竟然承認自己管理不當了，就要負責啊！」、「大半夜送東西，本來就很奇怪，這事擱誰身上會不生氣啊！」

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