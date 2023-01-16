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「設計噁心」男廁雙面鏡窺女廁 桂林酒吧挨轟

記者陳言喬／綜合報導
桂林一處酒吧的化妝室，從男廁小便斗上的玻璃可透視到對面女生正在洗手台前補妝。（取材自紅星新聞）
桂林一處酒吧的化妝室，從男廁小便斗上的玻璃可透視到對面女生正在洗手台前補妝。（取材自紅星新聞）

廣西桂林一家酒吧衛生間裝單向玻璃，男士如廁時可看見女廁洗手台的女士對著鏡子整理衣物。不少網友大呼「設計噁心」，面前一群人根本沒法如廁，表示對這類設計無法忍受。官方已介入調查。

紅星新聞報導，桂林市市場監督管理局工作人員表示此前未收到相關舉報線索，他們核對情況後，若屬實會處理。

報導稱，早在2016年，北京海澱區就有一房東在浴室裝雙面鏡被女租客舉報。在2018年，北京一家酒吧被舉報在男廁小便處裝雙面鏡，隨後涉事酒吧發布道歉聲明。2021年，廣東省廣州市一酒吧被曝VIP包廂洗手池安裝雙面鏡引發爭議。

報導說，這類廁所的「雙面鏡」已涉嫌侵犯他人隱私。律師表示，商家在廁所中安裝雙面鏡的行為已經為偷窺提供了場所以及便利，侵害如廁者的隱私，同時，根據「治安管理處罰法」的規定，偷窺他人隱私的，依法應受行政處罰。

雙面鏡跟普通的鏡子結構都一樣，都是一款透明的玻璃加上一層金屬鍍層。二者不同之處在於鍍層，普通的鏡子鍍層基本不透光，光線穿射玻璃後會被鍍層反射回來，人從而看到了自己鏡像。而雙面鏡的鍍層更薄、是半透明的，其鍍層也可以反射光線，但還會有1/3的光會穿透鍍層，漏到另一邊。當雙面鏡兩側明暗程度不同時，光亮處反射的光強，暗處的反射光弱，導致站在亮處的人只能看到自己的鏡像，而暗處的人則能看到對面，於是雙面鏡像一面玻璃。

隱私 北京 房東

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