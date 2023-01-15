陝西罹癌母放不下女兒 去世前為她買了6年份的衣服

劉麗麗和圓圓。（取材自紅星新聞）

陝西一名高中女老師因為罹癌去世，但她因為掛念還年幼的女兒，在生前買了一整個衣櫃的衣服給女兒，足足可以穿六年。她的丈夫將整櫃的衣服拍下分享到網路上，感動無數網友。

紅星新聞報導，洪誠（化名）住在陝西咸陽，他表示，妻子劉麗麗（化名）2018年確診卵巢癌，因擔心自己時日無多，2019年起便開始著手為女兒圓圓準備六年的衣服。影片中，劉麗麗正發著42℃的高燒，但依然在為女兒整理新衣服。

女兒至今穿著媽媽買的衣服。（取材自紅星新聞）

「她提前給孩子買了好多橡皮筋、襪子、內褲，她特別害怕有一天自己走了，孩子怎麼辦。」洪誠說，劉麗麗一邊為女兒準備衣服，一邊想像女兒穿上這些衣服的樣子，並對洪誠說，「老公，萬一有一天我突然走了，我真是放心不下孩子的生活和教育 。你以後要是再找（再婚），一定記住要對孩子好」。

在醫院裡，劉麗麗抱著圓圓。（取材自紅星新聞）

不只女兒的衣服，劉麗麗生前還為家裡添購了許多家具，因為當時家裡剛好正在裝潢。洪誠說，家裡每一處窗簾、浴巾、掛浴巾的鉤子，劉麗麗都要親自看，每個螺絲釘都是她買的。「家裡每一個角落，都是我們在一起的回憶」。

2019年，劉麗麗病情惡化，直到生命垂危之際，她仍在念著女兒圓圓。洪誠回憶，「她把我的手拽得緊緊的，念著『圓圓、圓圓』」。

妻子去世後，洪誠至今未娶，照顧女兒長大。現在8歲的圓圓仍穿著媽媽買的冬裝，她說她很想媽媽，「媽媽在的時候，衣服稍微破了一點，媽媽就會給我買新的，還會教我學英語」，「媽媽買了很多大衣服，我現在還能穿得上。穿著媽媽買的衣服，心裡很開心。」在媽媽買的衣服裡，圓圓最喜歡毛衣，「因為毛衣很暖和」。

洪誠偶爾會帶女兒去買夏天的襯衫，他說，女兒其實喜歡藍色的衣服和男款鞋，但妻子之前給女兒準備的都是粉紅色的，不過女兒並不介意，還會說「粉紅色的是媽媽準備的，我喜歡」。

經歷了妻子離世，洪誠最深的感受便是要珍惜現在，健康第一，未來，他希望女兒能健康長大，好好學習。