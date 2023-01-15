「收一輛特斯拉虧3、4萬」 二手車商豎起「不收」標語

小錘二手車市場門口，豎立「不收特斯拉」的標語。（取材自上游新聞）

特斯拉 近日「跳水式」降價導致中國多地車主維權，被波及的還有二手車 商。近日，廣州小錘二手車市場門口豎立「不收特斯拉」大幅標語，引發輿論關注。廣州二手車商溫先生稱，特斯拉性價比並不足以支撐它的價格，「基本上收一輛車平均要虧3萬（人民幣，下同）到4萬」，其貶值速度之快、市場波動之大，成為二手車商眼中的「燙手山芋」，只有掛海報「拒收」。

上游新聞報導，中國汽車 流通協會近日發布「2022年12月中國汽車保值率研究報告」數據顯示，Model Y和Model 3保值率（一年車齡，下同）分別為81.0%、77.9%，分列第9和14名，而在2022年上半年，Model Y還以88.76%、Model 3以83.03%的成績，各自在中型SUV和中型車中排列第一。

對於如今特斯拉二手車的行情，溫先生坦言：「如果有特斯拉的用戶找我收，我依然是拒絕的，包括收二手特斯拉車的同行，基本上一台車要虧3萬到4萬。在廣州最大的寶利捷二手車交易城裡，一家比較大的主做特斯拉的二手車商，已經做不下去了，不少做特斯拉的車商都虧得比較多。」

溫先生強調，「二手車跟別的商品不一樣，它屬於流通性強的低毛利低風險商品。現在的廣州二手車市場，收一輛特斯拉平均虧3萬到4萬。對於車商來說虧3、4萬是很誇張的，因為一台二手車的毛利一般在1萬塊錢左右，如果一台二手車虧3萬到4萬，是其他車的兩、三倍了。 」

以特斯拉頂配Model Y為例，重慶南岸區從事二手車銷售的萬經理表示：「不好做不好做！收車時，特斯拉頂配Model Y新車價還在41.79萬，二手車一年多車齡，能掛到39萬左右。去年10月底官宣降價至39.79萬，二手車價也只能在35萬到36萬左右。三個月不到，新車價又跌到35.99萬，其二手價格只能掛到30到32萬左右。」

萬經理還說，像這種中型SUV頂配版，流轉速度本來就慢，加上不斷地價格波動，潛在二手車消費者都不敢買了，「這一台頂配車收來三個多月，擺在這裡停起，硬虧4、5萬了。」