中航司重啟招聘 有公司開出空姐空少33萬年薪

多家航空公司重啟招聘，空服員最搶手，年薪最高33萬人民幣。（新華社）

中國疫情 防控進入新階段以來，民航市場重回往日繁忙景象，多家航司重啟招聘，其中空姐空少最搶手，有公司開出年薪33萬（人民幣，下同，約4.92萬美元）。

據界面新聞不完全統計，從2022年底至今，已有海南航空、廈門航空、春秋航空、吉祥航空、首都航空、福州航空等多家航司宣布「招兵買馬」。

從各航司開放招聘的崗位來看，主要集中在乘務員、安全員、地面保障人員等一線崗位。為吸引人才加入，有航司在招聘帖中明確提到，為空中乘務員開出最高33萬元的年薪。

據報導，疫情影響，由於航班量銳減、飛行小時數少得可憐，低谷期時乘務員只能拿著3000元左右的底薪維持生計，有些撐不下去的乘務員只能被迫離職、另尋他路。過去幾年間乘務員群體規模收縮明顯，平均每年流失近5800人。

隨著民航市場加速回暖，航司招聘工作率先啟動的就是乘務員招聘，以彌補空中乘務員的人力缺口。

民航業內人士李瀚明分析稱：「各航空公司開始恢復乘務員招聘，顯示出他們對於市場恢復普遍感到樂觀，希望儲備更多的人才，應對市場對長距離國內航線 和國際航線的需求。」