兵馬俑1號坑甬道項羽挖過？ 專家：發現強力佐證

秦兵馬俑一號坑甬道考古發現，可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供非常有力的佐證。（取材自央視）

「兵馬俑一號坑甬道曾被人挖開過，並從甬道進入到了俑坑。」陝西省西安市臨潼區的秦始皇帝陵12日公布發掘成果，研究員推測，能利用甬道進入俑坑破壞，一定是參與修建的人，極有可能是投降項羽的秦兵。從甬道跡象顯示，為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供了一個非常有力的佐證。

香港 文匯報報導，陝西省西安市臨潼區的秦始皇帝陵，是中國古代規模最大、結構最複雜、埋藏最豐富的帝王陵寢。經過40多年的考古調查和發掘，目前在陵區已出土包括陶俑、陶馬、銅車馬、石鎧甲，以及青銅水禽和兵器等在內的珍貴文物5萬餘件。

本次兵馬俑一號坑第三次發掘共清理陶俑220餘件、陶馬16匹、戰車4乘，再加上漆盾、車馬器、兵器、生產工具等，共計近千餘件文物。考古工作者不僅初步釐清了軍陣的排列規律，還在陶俑製法的研究方面取得新突破：即陶俑的雙臂單獨製作，然後待陶俑軀幹細部雕飾及鎧甲完成後，再黏接雙臂。此外，在此次發掘中，還出土了三件手勢怪異的陶俑。

「這些手勢怪異的陶俑，手向外翻，和其他陶俑手勢有明顯區別。」秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛表示，開始的時候，大家都以為是秦代工匠的失誤，但通過認真觀察和研究，發現當初可能就是這樣的造型。根據手勢和站立姿勢及隊列分析，申茂盛推測這些手勢怪異的陶俑，可能是持旗俑。

申茂盛介紹，「從俑坑的隔牆、地基、坑底，以及木結構等來看，兵馬俑坑修築的年代要早於其他的陪葬坑」，他指出，兵馬俑一號坑的甬道較窄，寬僅為90厘米至100厘米左右，為走人的道路，不能走車。特別引人關注的是，甬道曾被人挖開過。申茂盛推測，有人挖開了甬道並利用甬道進入俑坑，而能夠利用甬道進入俑坑進行破壞的人，一定是參與了俑坑修建的人。