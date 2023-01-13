我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

兵馬俑1號坑甬道項羽挖過？ 專家：發現強力佐證

中國新聞組／北京13日電
秦兵馬俑一號坑甬道考古發現，可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供非常有力的佐證。（取材自央視）
秦兵馬俑一號坑甬道考古發現，可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供非常有力的佐證。（取材自央視）

「兵馬俑一號坑甬道曾被人挖開過，並從甬道進入到了俑坑。」陝西省西安市臨潼區的秦始皇帝陵12日公布發掘成果，研究員推測，能利用甬道進入俑坑破壞，一定是參與修建的人，極有可能是投降項羽的秦兵。從甬道跡象顯示，為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供了一個非常有力的佐證。

香港文匯報報導，陝西省西安市臨潼區的秦始皇帝陵，是中國古代規模最大、結構最複雜、埋藏最豐富的帝王陵寢。經過40多年的考古調查和發掘，目前在陵區已出土包括陶俑、陶馬、銅車馬、石鎧甲，以及青銅水禽和兵器等在內的珍貴文物5萬餘件。

本次兵馬俑一號坑第三次發掘共清理陶俑220餘件、陶馬16匹、戰車4乘，再加上漆盾、車馬器、兵器、生產工具等，共計近千餘件文物。考古工作者不僅初步釐清了軍陣的排列規律，還在陶俑製法的研究方面取得新突破：即陶俑的雙臂單獨製作，然後待陶俑軀幹細部雕飾及鎧甲完成後，再黏接雙臂。此外，在此次發掘中，還出土了三件手勢怪異的陶俑。

「這些手勢怪異的陶俑，手向外翻，和其他陶俑手勢有明顯區別。」秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛表示，開始的時候，大家都以為是秦代工匠的失誤，但通過認真觀察和研究，發現當初可能就是這樣的造型。根據手勢和站立姿勢及隊列分析，申茂盛推測這些手勢怪異的陶俑，可能是持旗俑。

申茂盛介紹，「從俑坑的隔牆、地基、坑底，以及木結構等來看，兵馬俑坑修築的年代要早於其他的陪葬坑」，他指出，兵馬俑一號坑的甬道較窄，寬僅為90厘米至100厘米左右，為走人的道路，不能走車。特別引人關注的是，甬道曾被人挖開過。申茂盛推測，有人挖開了甬道並利用甬道進入俑坑，而能夠利用甬道進入俑坑進行破壞的人，一定是參與了俑坑修建的人。

根據史籍記載，公元前206年，項羽進入秦都咸陽後，大肆擄掠縱火，咸陽宮和阿房宮遭焚毀。近年來，隨著兵馬俑發掘工作的不斷推進和越來越多新證據的出土，很多專家亦認定，破壞秦始皇帝陵和兵馬俑陪葬坑的人也是項羽。「投降項羽的秦兵，這些人在接受了項羽的指令來破壞的話，一定是輕車熟路。」申茂盛認為，甬道跡象可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑，提供了一個非常有力的佐證。

秦兵馬俑一號坑甬道考古發現，可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供非常有力的佐證。...
秦兵馬俑一號坑甬道考古發現，可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供非常有力的佐證。資料圖為兵馬俑一號坑。（中新社）

香港 縱火

上一則

廣州女上班第一天 因「已婚」被炒…公司：懷孕很麻煩

下一則

「傻子瓜子」創辦人年廣九辭世享壽84歲 曾被鄧小平3度力挺

延伸閱讀

專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥

專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥
谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象
今年春季排入大海 日本政府拍板「福島核廢水處理計畫」

今年春季排入大海 日本政府拍板「福島核廢水處理計畫」
瓦斯爐危害健康？4000萬家庭嚇壞 專家教你降風險

瓦斯爐危害健康？4000萬家庭嚇壞 專家教你降風險

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議